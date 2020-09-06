موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش اليوم في الدوري والقنوات الناقلة

يواجه فريق الزمالك، نظيره طلائع الجيش، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش:

يكون موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش:

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ستكون مباراة الزمالك وطلائع الجيش، اليوم الأحد، في الدوري الممتاز، منقولة بشكل حصري عبر قناة ON Time Sports 1 HD.

يدخل الزمالك المباراة، تحت قيادة

مديره الفنى الفرنسى كارتيرون، بهدف استمرار سلسلة الانتصارات بعد أن حقق فوزين متتاليين على إنبى ثم بيراميدز ليحتل الفريق المركز الثانى منفردًا برصيد ٤٨ نقطة، ويسعى للحفاظ عليه ليضمن المشاركة فى دورى أبطال أفريقيا النسخة المقبلة.

يفتقد الفريق الأبيض جهود أحد أهم لاعبيه وهو محمود حمدى الونش بعد إصابته فى الركبة، والناشئ حسام أشرف للإصابة، بينما يعود إلى صفوفه طارق حامد بعد انتهاء إيقافه مباراة واحدة للحصول على الإنذار الثالث.

استعد الفريق للمباراة سريعًا نظرًا لضيق الوقت، وأدى اللاعبون مرانهم يومين على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة قبل الدخول فى معسكر مغلق ضم ٢٠ لاعبًا، حيث ركز المدير الفنى على التكتيك الذى سيواجه به الطلائع من خلال الإشراف بنفسه على التقسيمة التى أجريت، وتصحيح الأخطاء أولاً بأول، وتكثيف التسديد على المرمى من جهات عدة بهدف معالجته ظاهرة إضاعة الأهداف أمام مرمى المنافس.

أما فريق طلائع الجيش، تحت قيادة مديره الفنى عبدالحميد بسيونى، فإنه يسعى هو الآخر لتحقيق نتيجة جيدة للاقتراب أكثر فى منطقة الأمان، بعد أن تعادل الفريق مع أسوان سلبيًا فى الجولة السابقة ومن قبله حقق فوزًا صعبًا على الإنتاج الحربى بهدف نظيف رفع رصيده إلى النقطة الـ٢٦محتلًا بها المركز العاشر فى جدول مسابقة الدوري.