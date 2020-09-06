اليوم.. مواجهات مثيرة في الدوري.. الزمالك يواجه الطلائع وبيراميدز أمام الجونة

تنطلق اليوم الأحد، مباريات الجولة الـ 25 من بطولة الدورى الممتاز لكرة القدم، حيث يلتقى الإنتاج الحربى مع طنطا فى الثالثة والنصف عصرًا، ويواجه المصرى البورسعيدى فريق إنبى فى السادسة مساء، وفى نفس التوقيت يستضيف الجونة فريق بيراميدز، ويواجه الزمالك طلائع الجيش فى الثامنة والنصف باستاد القاهرة الدولي

يدخل الزمالك المباراة تحت قيادة مديره الفنى الفرنسى كارتيرون بهدف استمرار سلسله الانتصارات بعد أن حقق فوزين متتاليين على إنبى ثم بيراميدز ليحتل الفريق المركز الثانى منفردا برصيد ٤٨ نقطة ويسعى للحفاظ عليه ليضمن المشاركة فى دورى أبطال إفريقيا النسخة المقبلة

يفتقد الفريق الأبيض جهود أحد أهم لاعبيه وهو محمود حمدى الونش بعد إصابته فى الركبة والناشئ حسام أشرف للإصابة، بينما يعود إلى صفوفه طارق حامد بعد انتهاء إيقافه مباراة واحدة

للحصول على الإنذار الثالث.

استعد الفريق للمباراة سريعا نظرا لضيق الوقت وأدى اللاعبون مرانهم يومين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة قبل الدخول فى معسكر مغلق ضم ٢٠ لاعبا حيث ركز المدير الفنى على التكتيك الذى سيواجه به الطلائع من خلال الإشراف بنفسه على التقسيمة التى أجريت وتصحيح الأخطاء أولاً بأول وتكثيف التسديد على المرمى من عدة جهات بهدف معالجته ظاهرة إضاعة الأهداف أمام مرمى المنافس.

أما فريق طلائع الجيش تحت قيادة مديره الفنى عبدالحميد بسيونى فإنه يسعى هو الآخر لتحقيق نتيجة جيدة للاقتراب أكثر فى منطقة الأمان بعد أن تعادل الفريق مع أسوان سلبيا فى الجولة السابقة ومن قبله حقق

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فوزا صعبا على الإنتاج الحربى بهدف نظيف رفع رصيده إلى النقطة الـ ٢٦محتلا بها المركز العاشر فى جدول مسابقة الدوري.

وفى نفس الجولة.. يسعى بيراميدز تحت قيادة مدربه الكرواتى أنتى تشاتشيتش إلى تحقيق الانتصار على الجونة صاحب المركز الرابع عشر، من اجل تعويض هزيمته فى الجولة السابقة من الزمالك الذى أطاح به من الوصافة ليتراجع الفريق السماوى للمركز الثالث برصيد 45 نقطة وبفارق 3 نقاط فقط عن الأبيض.

وواصل عبد الله السعيد قائد وهداف الفريق الغياب عن صفوف فريقه، بسبب الإصابة فى العضلة الخلفية، ومعه الحارس أحمد الشناوى الذى يعانى من الإصابة فى العضلة الضامة، بينما يستعيد الفريق جهود مهاجمه دودو الجباس عقب نهاية إيقافه.

ويخطط المصرى لاستعادة توازنه من جديد على حساب إنبي، للهروب من دوامة الهبوط، بعدما تراجع الفريق للمركز السادس عشر عقب هزيمته فى الجولة الماضية أمام المقاولون العرب بثنائية.

ويسعى الإنتاج الحربى صاحب المركز التاسع لمواصلة انتصاراته تحت قيادة مدربه مختار مختار، فى مواجهة طنطا متذيلا جدول الترتيب.