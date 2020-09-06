مبابي يضغط على إدارة باريس سان جيرمان: “نحتاج لهذا النوع من الصفقات”

مارس نجم باريس سان جيرمان “كيليان مبابي” ضغوطات ملحوظة على رئيس النادي “ناصر الخليفي”، بتحدثه عن مدى حاجة باريس لضم لاعبين جُدد بخامة مُعينة، يستطيعون المساعدة على العودة في المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.

كيليان مبابي عاد إلى الوراء قليلاً، وتحدث عن خسارة باريس سان جيرمان لنهائي دوري أبطال أوروبا في لشبونة أمام بايرن ميونخ، وأوضح ما يشعر بضرورة حدوثه، إذا ما أراد النادي الفوز ومواصلة المنافسة على هذا اللقب في أقرب فرصة ممكنة.

وقال مبابي “علينا التأقلم. إنه أمر محزن وصعب، لكنه واقعنا. خسارة لقب كهذا خيبة أمل لا تصدق، لكن هذه هي كرة القدم”.

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وأضاف بطل كأس العالم 2018 “لا يمكن أن يكون لديك مشاعر. بالطبع التأهل إلى نهائي دوري الأبطال كان بمثابة التطور بالغ الأهمية بالنسبة لباريس سان جيرمان، ففي السابق كان لدينا شبه عقدة مع دور الثمانية، لكننا الآن قد تخطينا ذلك.”

وتابع “العديد من الفرق خسرت في النهائي، واستطاعوا التتويج في السنة التالية (يقصد ليفربول 2018 و2019). نحن بحاجة لعمل صفقات جيدة وشراء لاعبين جدد. آمل أن يكون لدينا صفقات جديدة متميزة في الميركاتو الحالي”.

يذكر أن نادي باريس سان جيرمان كان قد خسر نهائي دوري أبطال أوروبا الأول في تاريخه نهاية الشهر الماضي في لشبونة بعد الهزيمة على يد بايرن ميونخ بهدف يتيم سجله لاعب باريس سان جيرمان الأسبق “كينجسلي كومان”.