أوندا ثيرو: ريال مدريد مُجبر على إبقاء جاريث بيل لسبب واحد مُحبط

يستمر الشد والجذب بين إدارة ريال مدريد والجناح الدولي الويلزي “جاريث بيل” للميركاتو الصيفي الثالث على التوالي، بشأن إمكانية مواصلة اللاعب لموسم جديد أو الرحيل.

بطل الدوري الاسباني يسعى إلى بيع جاريث بيل في الميركاتو الصيفي من أجل التخلص من راتبه السنوي المرتفع، وتصريحاته وتصرفاته المثيرة للجدل التي تلقي بظلالها دائمًا على الفريق، إلا أن سبب مُخبط يتعلق بغياب العروض المغرية المقدمة له يُفسد محاولة النادي لبيعه، ويجعل استمراره أقرب من مغادرته هذا الصيف بنسبة تفوق نسبة رحيله خلال الصيف الماضي.

وذكرت إذاعة “أوندا ثيرو” الاسبانية على لسان الصحفي الموثوق إيدو بيدال، أن إدارة ريال مدريد لن تسمح بخروج جاريث بيل من النادي بشكل مجاني في الميركاتو الصيفي رغم خروجه بشكل كلي من خطط المدير الفني الفرنسي “زين الدين زيدان” الذي ظهرت عليه علامات الضيق من أسلوب اللاعب خلال أكثر من مؤتمر صحفي منذ صيف 2019 حتى الآن.

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وادعت تقارير صحفية اسبانية في وقت سابق، سعي إدارة ريال مدريد نحو التخلص من جاريث بيل حتى ولو بالمجان إذا لزم الأمر، بهدف التقليل من الأعباء المالية الناتجة عن تداعيات أزمة فيروس كورونا.

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وصرح جاريث بيل في مقابلة مع شبكة قنوات سكاي سبورتس أثناء تواجده مع المنتخب الويلزي المشارك في بطولة دوري الأمم الأوروبية بأنه مُستعد لمغادرة ريال مدريد.

وادعى لاعب توتنهام السابق أنه كان قاب قوسين أو أدنى من مغادرة ملعب سانتياجو برنابيو خلال الصيف الماضي، غير أن إدارة النادي بقيادة فلورنتينو بيريز منعته من الرحيل.

يذكر أن عقد جاريث بيل مع ريال مدريد سينتهي في 30 يونيو 2022. مع توفره على أعلى راتب سنوي في الفريق الملكي بجانب قائد الفريق “سيرخيو راموس“.