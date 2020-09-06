كلوب: نستقبل أهدافًا متشابهة..وأحببت أداء إليوت “مستقبل ليفربول”

أشاد المدير الفني لفريق ليفربول كلوب، بالمستوى الذي قدمه اللاعبين الشبان في مواجهة بلاكبول الودية يوم أمس السبت، استعدادًا للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز 2021/2020.

واستطاع ليفربول تحقيق الفوز بنتيجة 2/7 ليستعيد جزء من الثقة التي اهتزت بعد الخسارة أمام ارسنال في مباراة درع الاتحاد الانجليزي لكرة القدم.

وقال كلوب في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي ليفربول “أعتقد أن الأداء المتواضع في الشوط الأول كان بسبب غياب النزعة الهجومية، استقبلنا هدفين من أخطاء دفاعية، ومن الطبيعي أن تحدث مثل هذه الأخطاء في المباريات التحضيرية قبل الموسم الجديد”.

وأضاف “معظم الأهداف التي نستقبلها تأتي بطرق متشابهة، نفقد الكرة أثناء تحضير الهجمات ونجد الخصم في وضعية سهلة للتسجيل من هجمات مرتدة”.

: فيديو أهداف مباراة ليفربول وبلاكبول الودية

وشدد المدرب الألماني على ضرورة مواصلة العمل الجد لتحقيق أكبر استفادة ممكنة، مشيرًا إلى أنه استطاع الدفع بعدد لا بأس به من البدلاء، وهذا ساعده على تسجيل عدد هائل من الأهداف، وأكد كلوب بقوله “هذا ما تجنيه دائمًا من العمل الجاد في الفترة التحضيرية”.

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وأشاد يورجن كلوب بلاعبيه الشباب وخص بالذكر مينامينو وهارفي إليوت، حين قال “من الواضح أن هذا هو ما تتمناه دائمًا، إنه مهم بالنسبة إلى تاكي مينامينو ومهم بالنسبة لنا، لكن الأمر يتعلق بالجميع معًا، لذلك أفكر في الأداء العام”.

ويرى مدرب بوروسيا دورتموند السابق أن الأفراد يمكنهم التألق دائمًا عندما يعمل كل شيء على ما يُرام، وهذا ما يحدث، إذا كان لدى الفريق هذه الإمكانيات الفردية، مضيفًا “لن ينجح الأمر حقًا من دون تلك الإمكانيات، لذا ، علينا أن نعمل من أجل الفوز بمباريات كرة القدم، من يسجل بعد ذلك ليس مهمًا جدًا، لكن بالنسبة إلى مينامينو، كانت هذه لحظة رائعة بالطبع لمدة سبعة أو ثمانية أيام”.

وواصل يورجن التحدث بإيجابية عن لاعبيه، قائلاً “أحببت العروض التي قدمها هارفي إليوت، لقد كان ذكيا حقًا، وكان سريعًا. داخل هذا الطفل الصغير هو صانع ألعاب يمكنه أن يكون كذلك، لكن يجب أن يسجل ويدافع وليس فقط صناعة الألعاب، هذا ما نحاول جميعًا اكتشافه على أرض الملعب، وهذا أمر جيد بالطبع، كان من الرائع أن يسجل أمام بلاكبول”.

وسجل أهداف ليفربول كلا من: جويل ماتيب، ساديو ماني، روبرتو فيرمينو، تاكومي مينامينو، هارفي إيليوت، ديفوك أوريجي، سيب فان دين بيرج.