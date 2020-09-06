رياضة | عاجل.. أول رد من "كهربا" على الفيديو المسرب

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول رد من "كهربا" على الفيديو المسرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الفيديو المسرب له عبر السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية.

وأعاد كهربا نشر رسائل عدد من جماهير الأهلي، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وشهدت الساعات الماضية، انتشار فيديو مسرب لمحمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وهو في مشاجرة مع بعض الجماهير.

وكتب كهربا: "تعلم الصمت كلما اهتزت الصورة وكلما ارتفع الصوت، الحكمة هي أن تضبط النفس أمام كل التغييرات اللي ممكن تشتت تركيزك، وتغير نواياك".

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وكتب أحد المشجعين: "إياك أن تظن أن الصمت نسيان فالأرض صامتة ولكن تحتها ألف بركان، ربما ينصرك ويقدرك إنك تاخد حقك لأنك رجل مؤمن إن الله معك وأكيد كلنا في ظهرك".

وفي رسالة آخرى: "ابن الأصول والجذور الطيبة"، فيما تابع أخر: "لا تنظر خلفك.. الجميع يعلم قيمتك، القافلة تسير والكلاب تعوي".

وأشار مشجع أخر: "لما تلاقي الكل شاغل دماغه بيك ومهتم انت بتعمل إيه اعرف إن أنت ناجح وخرملهم دماغهم"، وشدد آخر: "القافلة تسير والكلاب تنبح يا كهروب حبيب الاتي".

وعلق كهربا، في فيديو عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حول ما أثير حوله، مؤكدًا تواجده داخل منزله، حيث نشر فيديو معلقًا عليه: "أنا في البيت مع ست الحبايب، مش عايزكم تقلقوا عليا، كل اللى عنده حاجة قديمة هيطلعها دلوقتي".

وأضاف: "ما هي فرصة بقى ولكن لكل حدث حديث، بسم الله الرحمن الرحيم وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ صدق الله العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل".