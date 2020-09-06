رياضة | تراوري يغادر معسكر منتخب إسبانيا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تراوري يغادر معسكر منتخب إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرج آداما تراوري جناح وولفرهامبتون الإنجليزي من قائمة المنتخب الإسباني لمواجهة أوكرانيا اليوم الأحد في الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبي بعدما جاءت نتيجة إيجابية للأجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد خلال الاختبار الذي خضع له على هامش معسكر الفريق في مدريد.

وغاب تراوري عن المباراة أمام ألمانيا بسبب عدم وضوح نتيجة الاختبار الذي خضع له مما تسبب في إرجاء مغادرته لإنجلترا.

وفي وقت سابق جاءت نتيجة اختبار تراوري لفيروس كورونا سلبية وبموجب القانون الإسباني تم السماح له بالتدريب مع زملائه.

ولكن بحسب بروتوكول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لا يحق للاعب الذهاب إلى ملعب الفريدو دي ستيفانو لخوض مباراة اليوم أمام أوكرانيا ليعود إلى منزله مساء السبت.