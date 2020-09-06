رياضة | الأهلي يقترب من استعادة ثلاث إصابات بعد غياب طويل

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يقترب من استعادة ثلاث إصابات بعد غياب طويل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، من إستعادة 3 مصابين داخل الفريق بالمرحلة المقبلة.

وباتت عودة عمرو السولية وحسين الشحات ومحمد محمود، ثلاثي الفريق الأحمر، قريبة والمشاركة في التدريبات الجماعية في ظل النقص العددي الذي يعاني منه الفريق في الوقت الجاري.

ويعاني عمرو السولية من مزق خفيف في العضلة الأمامية، بينما خضع لحسين الشحات لجراحة "الفتاق"، فيما عانى محمد محمود من قطع في الرباط الصليبي.

وأكد خالد محمود طبيب الفريق، أن الثلاثي سيشارك في تدريبات الأهلي الجماعية تباعًا خلال أسبوع أو 10 أيام على الأكثر، مشيرًا إلى أن الثلاثي في المرحلة الأخيرة من التأهيل.

ويحاول طبيب الأهلي تجهيز الثنائي عمرو السولية وحسين الشحات قبل مواجهتي الوداد المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتهما في نهاية شهر سبتمبر الجاري وبداية أكتوبر المقبل