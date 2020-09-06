رياضة | ريال مدريد يقترب من كافاني

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يقترب من كافاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي ريال مدريد الإسباني الصراع على ضم إدينسون كافاني نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وكشفت شبكة ‘‘إي أس بي إن" العالمية عن أن ريال مدريد سيدخل الميركاتو الصيفي بهدوء شديد لذلك سيحاول تقليل النفقات من خلال التعاقد مع كافاني صاحب الـ33 عامًابعد أن فشل في تأمين انتقاله إلى أتلتيكو مدريد أو بنفيكا منذ مغادرته ملعب حديقة الأمراء.

ومن الممكن إرسال لوكا يوفيتش على سبيل الإعارة لنادٍ آخر ويمكن أن يكون كافاني بديلًا لكريم بنزيما.