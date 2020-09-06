رياضة | عاجل.. كهربا يخضع للتحقيق في الأهلي بعد واقعة الفيديو "المسرب"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. كهربا يخضع للتحقيق في الأهلي بعد واقعة الفيديو "المسرب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على خضوع محمود عبدالمنعم "كهربا"، مهاجم الفريق للتحقيق خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويأتي قرار مدير الكرة بالقلعة الحمراء، من أجل معرفة حقيقة توقيت الفيديو المُسرب للاعب، والذي ظهر مؤخرًا على السوشيال ميديا.

وشهدت الساعات الماضية، انتشار فيديو مسرب إلى محمود عبدالمنعم "كهربا"، وهو في مشاجرة مع بعض الجماهير بجانب سيارة اللاعب في أحد الشوارع.

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ودافع "كهربا" عن نفسه بشأن واقعة الفيديو المُسرب حيث أكد عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الفيديو "قديم"، موضحًا أنه متواجد في منزله مع والدته بعدما نشر "فيديو" يدل على ذلك.

ويستند "كهربا" خلال خضوعه للتحقيق مع عبدالحفيظ إلى الفيديو الذي صوره مع والدته لإثبات أن الفيديو تم تصويره منذ عدة شهور، وتحديدا في فترة توقف الدوري بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأعلن الأهلي في وقت سابق، عن توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه على اللاعب محمود عبد المنعم كهربا ، نظرًا لما بدر منه قبل مران الفريق الذى جرى صباح يوم الأربعاء الماضي، والاشتباك مع محمد الشناوي حارس الفريق، قبل اعتذاره.