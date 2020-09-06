رياضة | سيرينا تحافظ على حلم الرقم القياسي وتتأهل للدور الرابع في فلاشينج ميدوز

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر سيرينا تحافظ على حلم الرقم القياسي وتتأهل للدور الرابع في فلاشينج ميدوز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حافظت لاعبة التنس الأمريكية سيرينا وليامز المصنفة الأولى على العالم سابقا على فرصة تحقيق حلمها بمعادلة الرقم القياسي لعدد الألقاب التي تحرزها أي لاعبة في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى على مدار مسيرتها الرياضية حيث تأهلت سيرينا اليوم السبت إلى الدور الرابع في بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) .

واجتازت سيرينا المصنفة الثالثة للبطولة عقبة صعبة في طريقها لتحقيق هذا الحلم حيث تغلبت اليوم السبت على مواطنتها سلون ستيفنز المصنفة 26 للبطولة 2 / 6 و6 / 2 و6 / 2 لتلتقي في الدور الرابع (دور الستة عشر) اللاعبة اليونانية ماريا سكاري.

وتسعى سيرينا ، التي أحرزت 23 لقبا في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى حتى الآن ، إلى التتويج باللقب في البطولة الحالية لمعادلة الرقم القياسي المسجل باسم اللاعبة السابقة مارجريت كورت برصيد 24 لقبا.

وقدمت سيرينا الفائزة بلقب فلاشينج ميدوز ست مرات سابقة أداء قويا خاصة على مستوى الإرسالات في المجموعتين الثانية والثالثة لتحسم المباراة في غضون ساعة واحدة و43 دقيقة.

وقالت سيرينا /38 عاما/ : "عندما ألتقي سلون ، أقدم أفضل ما لدي من لياقة بدنية" في إشارة إلى استنفار كل قوتها في المواجهات مع ستيفنز الفائزة بلقب فلاشينج ميدوز 2017 والتي حسمت المجموعة الأولى في المباراة لصالحها في غضون 38 دقيقة فقط.

وحظيت سيرينا اليوم بتشجيع ابنتها الصغيرة أولمبيا التي تواجدت في المدرجات.

وبدأت سيرينا في تقيدم ضربات إرسال جيدة وقوية في المجموعة الثانية من المباراة لترتفع نسبة النجاح في الإرسالات من 50 إلى 76 بالمئة ثم حسمت المباراة في المجموعة الثالثة الفاصلة.

ولحقت اليونانية ماريا سكاري بقافلة المتأهلات إلى الدور الرابع بفوزها على الأمريكية أماندا أنيسيموفا في وقت سابق اليوم.

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وتغلبت سكاري المصنفة الخامسة عشرة للبطولة على أنيسيموفا المصنفة 22 للبطولة 6 / 3 و6 / 1 في مباراة استغرقت 55 دقيقة فقط لتواجه اختبارا أمريكيا آخر ولكنه أصعب أمام سيرينا في الدور الرابع.

وكانت سكاري /25 عاما/ تغلبت على سيرينا في الدور الثالث لبطولة "ويسترن آند ساوثرن" المفتوحة الأسبوع قبل الماضي.

وقالت سكاري إن هذه المباراة التي خاضتها أمام سيرينا قبل أيام تمنحها الثقة قبل مباراتهما في الدور الرابع للبطولة الحالية لأنها تعلم الآن كيفية أداء سيرينا ومستواها في الوقت الحالي.

وأضافت : "لكنها بالطبع سيرينا. وأحترم بنسبة 1000 بالمئة أنها ستقدم مباراة قوية. وربما ستقدم أسلوبا خططيا جديدا في المباراة المرتقبة.

وكان فوز سكاري اليوم هو الثاني فقط لها في تسع مباريات خاضتها في الدور الثالث ببطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى على مدار مسيرتها حتى الآن.

وتأهلت سكاري للدور الرابع في فلاشينج ميدوز للمرة الأولى في مسيرتها الرياضية حتى الآن.

وأنهت التشيكية كارولينا موكوفا المصنفة 20 للبطولة مغامرة الرومانية سورانا كريستيا بالتغلب عليها 6 / 3 و2 / 6 و7 / 6 (9 / 7) .

كما تغلبت البلجيكية إليسي ميرتنز المصنفة السادسة عشرة للبطولة على الأمريكية كاترين ماكنلي 7 / 5 و6 / 1 .