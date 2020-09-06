رياضة | تقرير مغربي يكشف وجهة أيوب الكعبي المقبلة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تقرير مغربي يكشف وجهة أيوب الكعبي المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدثت صحيفة "المنتخب" المغربية عن وجهة المهاجم أيوب الكعبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد، بعد ارتباط اسم الاعب بالأهلي والزمالك وبيراميدز.

مصير أيوب الكعبي في الموسم الجديد

وأوضحت الصحيفة المغربية، أن أيوب الكعبي ليست له نية في ارتداء قميص الأهلي أو الزمالك، رغبته تتجه نحو الاحتراف الأوروبي.

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وتابعت الصحيفة أن بيراميدز يبقى الأقرب إلى الارتباط بالمهاجم في حال تعذر على اللاعب الاحتراف بأوروبا، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

وأتمت الصحيفة أن بيراميدز تقدم بعرض مالي لإيوب الكعبي قيمته مليون و400 ألف دولار، كما يبقى الوداد البيضاوي خيارا رئيسيا بعدما لعب له معارا من هيبي فورتشن الصيني.

الجدير بالذكر أن المهاجم المغربي صاحب الـ 27 عاما فسخ عقده مؤخرا مع نادي هيبي فورتين الصيني.