شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تشكل لجنة موسعة للتحقيق في اختفاء الكؤوس من اتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على أزمة اختفاء العديد من الكؤوس، وفي مقدمتها كأس الأمم الأفريقية من مقر اتحاد الكرة.

وقال «صبحي»، في تصريحات إذاعية مع الإعلامي أحمد شوبير: «تم تشكيل لجنة موسعة فنية وقانونية ورقابية، ستتواجد في اتحاد الكرة خلال ساعات للتحقيق في أزمة اختفاء الكؤوس والميداليات، ولازم تكون النتيجة النهارده».

وأضاف: «اللجنة ستبحث كل التفاصيل، هل تم ذلك في أحداث اقتحام الكرة في 2012، وهل في محاضر رسمية بالكلام ده».

كان اتحاد الكرة أعلن قبل أيام عن فتح تحقيق عاجل في ملابسات واقعة اختفاء عدد من الكؤوس والميداليات من مقر الجبلاية.