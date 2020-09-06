شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى يتخلى عن "الضفيرة" من أجل عيون بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر رمضان صبحى، لاعب بيراميدز الجديد، فى المؤتمر الصحفى الخاص بتقديمه لوسائل الإعلام المقرر له غدًا الاثنين بـ"نيو لوك" بعدما تخلى اللاعب عن قصة "الضفيرة" التى كان ظهر بها مع الأهلى عقب عودة التدريبات الجماعية بعد فترة توقف طويلة بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا.

وفضل رمضان صبحى تغيير قصة شعره والتخلى عن "الضفيرة"، وقام اللاعب بتصوير "برومو" الإعلان بقميص بيراميدز الأربعاء الماضى بعدما قص الضفيرة، ومن المنتظر أن يظهر بقصة شعر جديدة خلال المؤتمر الصحفى غدًا.

وكان ”الخليج 365” قد انفرد الثلاثاء الماضى بخبر وضع مسئولى بيراميدز الرتوش الأخيرة فى صفقة ضم رمضان صبحى لمدة 3 سنوات، وأن الإعلان الرسمى خلال أيام، كما أن اللاعب كان يدرس حضور مواجهة بيراميدز والزمالك من ملعب الدفاع الجوى، إلا أنه تراجع عن الفكرة لحين الإعلان الرسمى عن الصفقة.

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وأنهى رمضان صبحى الجدل حول مستقبله وظهر يرتدى قميص بيراميدز بعد رفض استمراره مع الأهلى عقب إنتهاء إعارته من هدرسفيلد الإنجليزى فى شهر يونيو الماضي ، وتوصل بيراميدز لاتفاق مع النادى الإنجليزى لشراء رمضان صبحى ليبدأ اللاعب فى المشاركة بتدريبات بيراميدز استعدادا للموسم الجديد 2020 / 2021 .

ويعلن مسئولو نادى بيراميدز عن إتمام صفقة رمضان صبحى لاعب هدرسفيلد الإنجليزى، خلال الساعات المقبلة، بعد الاتفاق علي تفاصيل الصفقة بالكامل مع النادي الإنجليزي.

وشارك "العفيجى" مع الأهلى فى 79 مباراة ببطولة الدورى، و أحرز 17 هدفا، و صنع 13 لزملاؤه، وعلى المستوى الافريقى فشارك اللاعب فى 17 مباراة بالبطولات الأفريقية، و سجل هدفان، وصنع 3 ، كما شارك فى 3 مباريات كأس السوبر المحلى، و فى الكأس شارك فى 8 مباريات، وسجل 3 أهداف.