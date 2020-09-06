شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يودع دورى الأبطال أمام الترجى التونسى بركلات الترجيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 6 سبتمبر 1990، ودع الأهلى دورى أبطال أفريقيا بركلات الترجيح أمام الترجى التونسى، بعد انتهاء مباراتى الذهاب والعودة بالتعادل السلبى فى ربع نهائى البطولة.

وعلى مدار التاريخ، نجح الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

فى مثل هذا اليوم 6 سبتمبر 1992، فاز الأهلى على أفريكا سبورت فى ذهاب ربع نهائى بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس بهدفين دون رد سجلهما محمد رمضان.

وفى مثل هذا اليوم 6 سبتمبر 2003 نال فريق الأهلى هزيمة ساحقة بعد سقوطه أمام أينوجو رينجرز النيجيرى فى ذهاب ربع نهائى كأس الاتحاد الأفريقى برباعية نظيفة.

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وتوج المارد الأحمر بـ41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضاً فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق آنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.