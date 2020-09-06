شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتفق مع محمد شريف على تمديد عقده موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق مسئولو النادى الأهلي مع محمد شريف، لاعب الفريق المعار إلى نادى إنبى حتى نهاية الموسم، على تمديد عقده لمدة موسمين إضافيين بخلاف الموسمين المتبقيين فى عقده، وترغب إدارة الأهلي فى تأمين اللاعب الشاب لأطول فترة ممكنة، بعدما دخلت إدارة بيراميدز فى مفاوضات لضمه خلال الفترة الماضية، بعد تألقه مع الفريق البترولى.

وانضم محمد شريف إلى الأهلى قادما من وادى دجلة عام 2018، فى عقد مدته أربعة مواسم ونصف الموسم، وأكد محمد شريف أنه مُستمر مع الأهلي نافياً دخوله فى مفاوضات مع بيراميدز أو أى نادٍ آخر سواء داخل مصر أو خارجها.