فيديو.. 12 معلومة عن مواجهات الزمالك وطلائع الجيش قبل صدام الليلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتواصل اليوم، الأحد، مباريات الجولة 25 بالموسم رقم 61 للدورى الممتاز بأربع مواجهات تنطلق الأولى فى الثالثة والنصف عصراً على ملعب السلام وتجمع الإنتاج الحربى، تاسع الترتيب برصيد 27 نقطة، وطنطا الذى يحتل المركز الثامن عشر والأخير برصيد 17 نقطة.

ويشهد ملعب خالد بشارة بمدينة الغردقة الساحلية فى السادسة مساء لقاء الجونة، صاحب المركز الرابع عشر برصيد 25 نقطة، أمام بيراميدز الذى يحتل المركز الثالث برصيد 45 نقطة، وفى نفس التوقيت يستضيف ملعب برج العرب مباراة المصرى الذى يحتل المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة مع إنبى الذى جمع 31 نقطة وضعته فى المركز السابع.

وتختتم مباريات اليوم الثاني لهذه الجولة بلقاء مهم بين الزمالك وطلائع الجيش فى الثامنة والنصف مساء على استاد القاهرة الدولى، ونستعرض أرقام طرفى هذا اللقاء هذا الموسم وتاريخ المواجهات بينهما على النحو التالي:

1- يدخل الزمالك هذا اللقاء وفى رصيده 48 نقطة يحتل بها المركز الثاني بعد أن لعب 24 مباراة فاز فى 14 وتعادل فى 6 وخسر 4 وسجل 32 هدفاً وعليه 17.

2- طلائع الجيش فى المركز الثاني عشر برصيد 26 نقطة من 24 مباراة أيضاً حسم 5 منها لصالحه وتعادل في 11 وخسر 8 وأحرز 23 هدفاً مقابل 29 في شباكه.

3- مصطفى محمد (22 سنة) في صدارة هدافي الزمالك في مسابقة الدوري هذا الموسم برصيد 7 أهداف أخرها كان في شباك بيراميدز بالجولة الماضية.

4- كريم طارق (28 سنة) أحرز 4 أهداف حتى الآن تبوأ بها صدارة هدافي طلائع الجيش مع زميليه ناصر منسي والسنغالي تالا نداي. Advertisements

5- فاز الزمالك على بيراميدز في الجولة السابقة (2 – 0) وهو الانتصار الخامس له منذ استئناف الدوري مقابل تعادلين وخسارة واحدة أمام المقاولون في الجولة 22.

6- اكتفى طلائع الجيش بالتعادل السلبي مع ضيفه أسوان في الجولة الماضية وهو التعادل الثالث للفريق بعد عودة الدوري مقابل انتصارين على طنطا والإنتاج الحربي بهدف دون مقابل.

7- تولى عبد الحميد بسيوني (48 سنة) وهو مهاجم سابق في الزمالك المهمة الفنية للطلائع في 21 يناير الماضي خلفاً لطارق يحيى وحصد معه الفريق 14 نقطة من 9 مباريات نتيجة فوزه في 3 مباريات وتعادله في 5 وخسارته في لقاء وحيد أمام الأهلي بالجولة السابعة عشرة.

8- 29 مباراة جمعت الفريقين في بطولة الدوري طوال 16 سنة منذ صعود الطلائع للممتاز موسم 2004 – 2005.

9- الأرقام تعطي تفوق واضح للزمالك بـ 15 فوزاً و56 هدفاً مقابل 7 حالات فوز و33 هدفاً للطلائع وحضر التعادل بينهما في 7 مباريات أيضاً أخرها (2 – 2) بالجولة 23 الموسم الماضي.

10- في المواجهة الأولى بين الطرفين التي شدتها الجولة الرابعة موسم 2004 – 2005 تفوق الزمالك (3 – 1) وسجل له عبد الحليم علي هدافه التاريخي في الدوري الثلاثية رداً على هدف التقدم الذي سجله حسن موسى.

11- في المواجهة الأخيرة بين الطرفين في إطار منافسات الجولة الثامنة هذا الموسم تفوق الطلائع (3 – 2) وسجل له محمد شحاتة وناصر منسي وأحمد سمير بينما سجل ثنائية الزمالك مصطفى محمد وكريم "بامبو" وأقيم اللقاء في 16 ديسمبر الماضي.

12- في إطار تحضيرات الفريقين لعودة الدوري التقيا في 29 يوليو الماضي على ملعب الجيش ببرج العرب وتعادلا (1 – 1) تقدم كريم طارق للطلائع وتعادل أحمد سيد "زيزو" للزمالك".

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