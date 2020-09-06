شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر يقدم نصيحة «لوجه الله» لكهربا: التزم.. أنت في نعمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الإعلامي سيف زاهر نصيحة إلى محمود كهربا، لاعب الأهلي، بعد أزمته الأخيرة مع زميله الحارس محمد الشناوي، والتي عوقب على إثرها بتغريمه مليون جنيه.

وقال «زاهر» عبر برنامج «ملعب أون تايم»: «بوجه نصيحة لوجه الله تعالي لكهربا. ارتداء فانلة النادي الأهلي شرف كبير لأي لاعب، خلي بالك على نفسك وحافظ على نفسك، الفرص مش بتكرر كتير، ومش كل يوم هتلاقي فرصة في النادي الأهلي».

وأضاف: «جمهور النادي الأهلي في المواقف دي بتاخد منك ولكن هييجي وقت مش هتلاقيها، زمرتلك مرة ونورتلك الكشاف وقولتلك الصور بتاعة الساحل الشمالي مع محمد رمضان، آه هو فنان كبير بس الصور في مكان في ناس كتير وأنت لاعب في الأهلي، فقولتلك خلي بالك».

وتابع: «أنا منصحش غير اللي يهمني، متراهنش دايما على رصيدك في حب الناس، اعرف إن أنت في نعمة من عند ربنا، وإن الجمهور مستني يشيلك على الأعناق.. التزم».

Advertisements