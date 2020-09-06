شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يتنازل عن القضية المرفوعة ضد أحد مشجعي الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أعلن المستشار تركي آل الشيخ، وزير الترفيه بالمملكة العربية السعودية، مالك نادي ألميريا الإسباني، تنازله عن القضية المرفوعة ضد أحد مشجعي النادي الأهلي، عقب الاعتذار له.
ونشر «آل الشيخ» فيديو اعتذار مشجع الأهلي له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، معلقاً: «شاهدت ڤيديو اعتذار اليوتيوبر (مصطفي الكاشف)، وتقبلت اعتذاره، وتفهمت عدم قصده الإساءة لي، ووعده بعدم تكرار هذا، وأبلغت المحامي بالتنازل عن القضايا المرفوعة ضده، وعفا الله عما سلف».
وأتم «آل الشيخ» رسالته، قائلًا: «كلنا نحب الأهلي وجماهيره، لكن لن نقبل الإساءة أو التجريح».
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