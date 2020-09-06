شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من وزير الرياضة عن تجاهل دعوة رئيس الزمالك لقرعة مونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة ليس لها علاقة بدعوة الشخصيات المختلفة لحضور حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد 2021، والذي أقيم، أمس السبت، تحت سفح الأهرامات.

وقال وزير الرياضة، في تصريحات على إذاعة «أون سبورت»: «ليس لنا علاقة بتوجيه الدعوة لرئيس الأهلي محمود الخطيب وتجاهل مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك».

وأضاف الوزير: «الاتحاد الدولي لكرة اليد هو المسؤول والمختص بتوجيه الدعوة لأي شخص أو مسؤول، والوزارة ليس لها علاقة بالأمر».