شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا بعد تداول فيديو «الخناقة» :«اللي عنده حاجة هيطلعها دلوقتي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمحمود كهربا، ظهر خلاله لاعب الأهلي وهو يشتبك مع بعض الجماهير، في الوقت الذي أكد خلاله البعض أنه مقطع قديم قبل انتقاله لصفوف الفريق الأحمر.
ورد محمود «كهربا» على تداول مقطع الفيديو، من خلال تغريدة عبر حسابه بفيسبوك: «أنا في البيت مع ست الحبايب مش عايزكم تقلقوا عليا كل اللى عنده حاجة قديمة هيطلعها دلوقتى ما هي فرصة بقى ولكن لكل حدث حديث».
وأتم رسالته بآية قرآنية: بسم الله الرحمن الرحيم «وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ».
وكانت إدارة الأهلي قد قررت عقوبة محمود كهربا بتغريمه مليون جنيه نظير اشتباكه مع محمد الشناوي قبل مران الأربعاء الماضي.
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