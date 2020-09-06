شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يسعى لإنهاء «العُقدة».. الجونة وحيدًا في مصر بلا خسارة ‏أمامه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يحل فريق نادي بيراميدز ضيفاً على نظيره الجونة، في السادسة من مساء اليوم الأحد، بمنافسات الجولة 25 لمسابقة الدوري المصري الممتاز 2019-2020.

بيراميدز يدخل المباراة طامحاً في إنهاء عٌقدة الجونة، التي لازمته منذ صعوده للممتاز في الموسم الأول 2014-2015 بمسماه القديم الأسيوطي وحتى الآن.

ولم يتمكن بيراميدز مطلقاً من الفوز على الجونة خلال 5 مباريات جمعتهما في الدوري الممتاز، فانتصر أبناء البحر الأحمر مرتين، وحسم التعادل نتيجة 3 مواجهات.

الغريب في الأمر أن بيراميدز قد فاز على الجونة «رايح جاي» ولكن في مباراتي دوري الدرجة الثانية موسم 2016-2017، منهم فوز كاسح بنتيجة 6/1 في الدور الأول و1/0 في الدور الثاني، حينما كان الفريقان ضمن أندية المظاليم.

ويعتبر الجونة هو النادي الوحيد في مصر الذي لم يتمكن بيراميدز من الفوز عليه منذ تغيير اسمه من الأسيوطي لبيراميدز، ففي 3 مباريات جمعتهما في الثوب الجديد لبيراميدز لم ينجح الأخير فى الفوز عليه مطلقاً، فانتصر الفريق الساحلي في مباراتين وحسم التعادل لقاء وحيد، ليبقى الجونة النادي الوحيد في مصر الذي لم يعرف الهزيمة أمام بيراميدز منذ تغيير اسمه، وهو ما لم ينجح فيه الأهلي أو الزمالك قطبا الكرة المصرية وباقي أندية المسابقة.

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