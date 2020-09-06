شكرا لقرائتكم شوبير :فى بلاوى فى مخازن الجبلاية .. الحريق برىء من اختفاء الكئوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الاعلامى أحمد شوبير حارس مرمى النادى الاهلى ومنتخب مصر الاسبق أن حريق اتحاد الكرة برىء من واقعة اختفاء كئوس المنتخب الوطنى مؤكداً أنه سوف يفتح ملف المخازن ومحاضر مجالس الجبلاية والارشيف فى الفترة المقبلة ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :" بفضل الله كنت أول من فتح ملف اختفاء كئوس المنتخب ومعرفش الناس قالت ليه أنى بتهم أحمد حسن ، ده أنا بدافع عنه وقولت أنه رجع الكأس ، وعلى فكرة اتصلت بيه وقولتلك هو معقولة يا احمد كابتن منتخب مصر ياخد الكأس ، الناس بتقولك كلام غلط أنا بدافع عنك وأنت مش متهم اساساً ولكن بحاول أقولهم انك رجعته قبل مايقولوا ده موجود عند الصقر ".

ويضيف شوبير:"بعض الناس خارجين يتهمونى ويقولولى بتتكلم دلوقتى ليه ، بقولهم بتكلم عشان فى إهمال وأنا مجبتش سيرة حد أنا منتظر تحقيقات الوزير اللى هيعملها انهارده وهيعلن نتيجتها ، لان الكئوس اللى اتسرقت وقت الحريق رجعت واللى عايز التفاصيل أقوله بالاسماء ، وأنا لسه مفتحتش موضوع المخازن لكن هتكلم فيه وبدون تجاوز بردو ، هقول كل اللى حصل بالصح وبالحق".

وتابع شوبير:" مدير الاتحاد وأعضاء مجلس سابقين بيتهمونى ويهاجموا لجنة خماسية جاية تحط نظام بعد عصر السبهللة اللى كان فيه إتحاد الكرة ، وعلى فكرة السنة الجاية مئوية إتحاد الكرة الذى تم تأسيسه فى 1921 أراهن اى مسئول لو تم التوصل لأى شريط فيديو لمنتخب مصر حتى فى كأس العالم 90 مش هقول قبل كدا ، هيجروا على سمير عدلى يبعتلهم لقطات ".

وأكمل شوبير:"اتحاد الكرة لايملك أرشيف كامل لمحاضر مجالس الادارة ، الاهلى مثلا يفتخر بإمتلاكه أول محضر لأول اجتماع لمجلسه ، إنما اتحاد الكرة ثلاثة أرباع محاضره لاتكتب من الاساس لانها لاتعرض على الوزارة واللى شايف كلامى غلط يطلع يرد ويتحدانى وهيقولوا الربع اللى فاضل اتحرق فى الطوفان ، ماهو الحريق هو المنقذ لكل أزمة دلوقتى مع أن الكئوس لاتحرق".

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ويضيف :"كل طالع دلوقتى يقول أنا رجعت كاسين بمجهودى الشخصى ، طب أنا روحت المخازن وخزنت اللبس بإيدى ومنعت أعضاء المجلس من الحضول على شورت وفانلة وكاب ، وعملت بار كود لكل شاردة وواردة بإتحاد الكرة للعمل بنظام الترقيم ولم يكلف خزينة اتحاد الكرة سوى مبلغ ضئيل للغاية ، وقعت ستة شهور فى إتحاد الكرة لم أوقع على محضر واحد "

بدأ مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عمل جرد للسنوات الـ10 الأخيرة لمعرفة أعداد الكؤوس و الميداليات الموجودة في خزينة اتحاد الكرة ، وإعداد تقرير رسمي بها خلال الساعات المقبلة من أجل معرفة المحتويات الموجودة حاليا في خزينة الجبلاية و مبني مشروع الهدف ، من أجل البدأ فى البحث عن المفقودات وإعداد تقرير وتقديمه إلى الجهات المختصة ووزارة الشباب و الرياضة التي طلبت تقرير من الجبلاية.

"أصدر اتحاد الكرة بيان جاء نصه كالتالي : فى إطار التطوير الذي يقوم به الاتحاد المصري لكرة القدم حاليا لمقره الرئيسي ومن بينه تحويل المدخل إلى متحف مصغر للكرة المصرية ، فوجئت إدارة الاتحاد بعدم وجود عدد من الكؤوس القديمة من بينها كأس الأمم الأفريقية في مخازن الاتحاد التي كان من المفترض أن يتم الاستعانة بها في عملية التطوير ، و يجرى حاليا تحقيق للتأكد من مصير هذه الكئوس القديمة وهل نجت من عملية حريق ونهب مقر الاتحاد في عام 2012 لدى الهجوم عليه من مجموعات الألتراس، أم راحت ضمن الخسائر التي نجمت عما تعرض إليه المبنى في هذه الواقعة".

كشف أحمد حسن، نجم الأهلى والزمالك وعميد لاعبى العالم، أنه سلم كأس الأمم الأفريقية فى 2011، بعدما تواجدت معه فى منزله بصفته قائد المنتخب لالتقاط صور تذكارية للاعبين والجهاز وبعض الرعاة وقتها، وبعدها سلمها لخزينة اتحاد الكرة.

وقال "الصقر"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، "ياريتنى كنت احتفظت بكأس الأمم فى منزلى بدلا من ضياعها، ومتعجب من سؤالى عن الكأس بعد 9 سنوات وتواجد مجلسان للجبلاية، إلى جانب وجود اللجنة منذ عام وشهرين، وتبحث عن الكأس الآن".