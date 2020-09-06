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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش والقنوات الناقلة

تتجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة نحو ستاد القاهرة لمتابعة مواجهة الزمالك ضد طلائع الجيش، المقرر إقامتها فى الثامنة والنصف من مساء غد الأحد، بالجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدورى الممتاز، والتى يسعى خلالها الفريق الأبيض لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية.





موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش والقنوات الناقلة

ويحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز هذا الموسم بعد فوزه على بيراميدز، حيث حصد 48 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة حقق خلالها الفوز فى 14 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مباريات، فيما سجل 32 هدفًا واستقبلت شباكه 15 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجارى، طبقًا لقواعد المسابقة فيما احتل طلائع الجيش المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 26 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 5 مواجهات وتعادل فى 11 مباراة وهُزم فى 8 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 23 هدفًا واستقبلت شباكه 29 هدفًا.

موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش والقنوات الناقلة

وستقام مواجهة الزمالك وطلائع الجيش فى الثامنة والنصف من مساء غد الأحد، بالجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدورى الممتاز، على ان تنقل قناة on time sport1 المباراة على الهواء حصريا.





موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش والقنوات الناقلة

حدد الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، الثنائى ياسين مرعى وحسام عبد المجيد، مدافعا الفريق الصاعدين، ليكونا بدائل للثنائى محمود علاء ومحمد عبد الغنى مدافعى الفريق الأساسيين.

ويأتى تحديد الثنائى الصاعد كبدائل فى ظل غياب محمود الونش مدافع الزمالك بعدما لحقت به إصابة عبارة عن كدمة فى الركبة، وفقًا للفحوصات المبدئية وينتظر جهاز الزمالك نتائج الأشعة التى خضع لها لتحديد مدة غيابه النهائية حيث سيغيب بشكل مبدئى لمدة تزيد عن 10 أيام، وذلك عقب تعرضه للإصابة فى مباراة الأبيض وبيراميدز،.

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موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش والقنوات الناقلة



واستقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك علي استبعاد محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق من مواجهة طلائع الجيش المقرر لها غدا ضمن ، كما يدرس كارتيرون استبعاد كل من فرجاني ساسي ومحمود علاء واشرف بن شرقي لاراحتهم استعدادا لمباراة الرجاء المغربي المقرر لها 25 سبتمبر المقبل في دوري أبطال أفريقيا.





موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش والقنوات الناقلة

فى المقابل أنهى فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى استعداداته لمواجهة الزمالك حيث خاض الفريق مرانه الاخير على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ثم أعلن عبد الحميد بسيونى قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة للمبيت هناك.

موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش والقنوات الناقلة



وضمت القائمة كل من : "محمد بسام وكريم طارق وعلي الفيل ومصطفي محمود وخالد سطوحي ومحمد ناصف ومهند لاشين وأحمد سمير وعمرو جمال وأحمد داوودا ومحمد شحاته ومحمود عاطف وكريم ممدوح وأحمد هاني وناصر منسي وعبد الرحمن زولا وأبو بكر ديارا وفرانك ستيفن وحسام باولو ومحمود سامي" يفتقد فريق طلائع الجيش لجهود الثنائى أحمد كابوريا ومحمد أشرف روقة، لاعبا الفريق، فى مباراة الزمالك بسبب وجود بند فى عقد إعارتهما يمنع مشاركتهما أمام ناديهما ، فضلا عن إيقاف عمرو السيسى وكيفين موهيرى بسبب الانذار الثالث بجانب غياب عاصم صلاح وأحمد علاء وعمار حمدي وأحمد سامي بسبب الإصابة وتم استبعاد ابو المجد بوشا ومحمد شعبان ومحمد جمال بيبو واسلام سري ومحمد سمير سعد لأسباب فنية. وحرص عبد الحميد بسيونى على دراسة فريق الزمالك من أجل تحفيظ لاعبيه نقاط القوة والضعف فى الفارس الابيض سعياً لتحقيق نتيجة إيجابية فى المباراة ،ووجه عبد الحميد بسيونى، تحذيرا شديد اللهجة لمدافعى فريقه من الثنائى أشرف بن شرقى ومصطفى محمد لاعبى الزمالك قبل مباراة الفريقين ، وطالب بسيونى لاعبيه بالتركيز مع الثنائى لأنهم أهم مفاتيح لعب الفارس الأبيض والحد من خطورتهم يساهم فى الخروج بنتيجة إيجابية من المباراة.





موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش والقنوات الناقلة

وحرص بسيونى على الحديث مع خط دفاعه حول ضرورة غلق المساحات أمام بن شرقى خاصة لتركيز اللاعب فى اختراق منطقة الجزاء وتمرير الكرات العرضية إلى مصطفى محمد إلى جانب منع تسديداته، وأغلق الجهاز الفنى لطلائع الجيش صفحة مباراة أسوان التى أقيمت عصر الأربعاء الماضى باستاد جهاز الرياضة العسكرى وانتهت بالتعادل السلبى، فى إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز

يشارك محمود جنش حارس مرمى الزمالك أساسيا في مباراة الغد امام طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الـ 25 للدورى، علي أن ينضم محمد عواد لقائمة المباراة ويبقى على دكة البدلاء بعد غيابه عن قائمة مباريات الزمالك خلال الفترة الماضية بسبب سوء مستواه.

موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش والقنوات الناقلة

