شكرا لقرائتكم الأهلي يتفق مع محمد شريف على تمديد عقده لمدة موسمين إضافيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفق مسئولو النادي الأهلي مع محمد شريف لاعب الفريق المعار إلى نادي إنبي ، حتى نهاية الموسم على تمديد عقده لمدة موسمين إضافيين بخلاف الموسمين المتبقين في عقده، وترغب إدارة الأهلي في تأمين اللاعب الشاب لأطول فترة ممكنة، بعد أن دخلت إدارة بيراميدز في مفاوضات لضمه خلال الفترة الماضية ، بعد تألقه مع الفريق البترولي.

أنضم محمد شريف إلى الأهلى قادما من وادى دجلة، عام 2018، فى عقد مدته أربعة مواسم ونصف الموسم، وأكد محمد شريف أنه مُستمر مع الأهلي نافياً دخوله فى مفاوضات مع بيراميدز أو أى نادى أخر سواء داخل مصر أو خارجها.

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ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).

من ناحية أخرى ، أغلق مسئولو النادي الأهلي ملف الإبقاء على أحمد فتحي نجم دفاع الفريق من خلال تجديد عقده الذي ينتهي مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري والرضوخ لمسألة رحيل وتوقيع الجوكر لبيراميدز لمدة 3 مواسم بداية من الموسم المقبل، وأكد مصدر مطلع داخل إدارة النادي الأهلي أنه على الرغم من وجود رغبة متبادلة من الأهلي وأحمد فتحي حول استمرار اللاعب مع الفريق الأحمر وتراجعه عن الانتقال لبيراميدز، إلا أن هناك عددا من الأمور تحول دون ذلك وهو الأمر الذي دفع لإدارة الحمراء لغلق الملف.