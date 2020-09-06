شكرا لقرائتكم وزير الرياضة: فيفا أرسل خطاباً للجبلاية لإجراء انتخابات اتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة أبلغه أمس بوصول خطاب من الاتحاد الدولى الفيفا لإجراء انتخابات الجبلاية ، وقال أشرف صبحى فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر أذاعة أون سبورت إف إم :"عمرو الجناينى بلغنى أمبارح بوصول خطاب من الفيفا لإتحاد الكرة بشأن إجراء الانتخابات ونتابع كل الترتيبات وابلغت اللجنة الخماسية بوضع خارطة الطريق لإتخاذ القرار النهائى والمناسب وفقاً لتعليمات الاتحاد الدولى">

ويضيف وزير الشباب والرياضة :"انتخابات الاتحادات والاندية كان من المفترض أن تكون مقامة حالياً فى حالة لعب الاوليمبياد كما كان مقرراً ولكن بعد تأجيل الاوليمبياد ستجرى انتخابات الاتحادات والاندية الرياضية بعد إقامة الاوليمبياد فى 2021 ".

وعن الحضور الجماهيرى فى مباريات الاهلى والزمالك الأفريقية قال أشرف صبحى :" القرار الذى سوف يتخذه الاتحاد الافريقى واتحاد الكرة المصرى فى هذا الشأن سوف نلتزم بتنفيذه بالتنسيق مع الجهات الامنية ، هناك ثقة من الكاف فى الحكومة المصرية ، ونحن مستعدين لكل السيناريوهات وفى حالة إقرار وجود حضور جماهيرى بنسب معينة سوف يكون هناك لجان تنظيمية لهذا الشأن بالتشاور مع الجهات الامنية".

وعن ستاد القاهرة قال وزير الشباب والرياضة :"ستاد القاهرة أصبح هيئة إقتصادية وعلى درويش هو رئيس القطاع ويملك إتخاذ إجراءاته الكاملة ولديه لائحة ورسوم ويتعامل مع كل الجهات من هذا المنطلق".

وعن قرعة مونديال اليد قال أشرف صبحى :" القرعة أبهرت العالم وأثبتت أن مصر تملك منشأت رائعة وكوادر فنية ومتطوعين على أعلى مستوى وهناك تعاون حكومى كبير ومراقبة كبيرة من الاتحاد الدولى لليد ، ووفرنا أحسن مدرب للمنتخب وأفضل أعداد للفريق بشكل يطمأن على مستقبل فراعنة اليد فى البطولة".

وتابع وزير الشباب والرياضة :"مندوبة من اللجنة الطبية بالاتحاد الدولى ومن الصحة العالمية حضرت قرعة مونديال اليد وتابعت كل الاجراءات ووضعت اشتراطات لتطبيقها مع إنطلاق البطولة مثلما حدث فى القرعة ونعد بذلك".

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وأكمل وزير الرياضة :"بحلم بتنظيم مصر لكأس العالم لكرة القدم طالما نملك كل الامكانيات والعقول والملاعب والطرق والفنادق وجاءت لنا فرصة التدريب بتنظيم بطولتين لكرة القدم فى 4 شهور ثم مونديال اليد ، ولكن ينبغى أن نضع خطة على المدى البعيد بالتسنيق مع اتحاد الكرة واللجنة الاوليمبية حتى نستطيع تنظيم هذا الحدث العالمى حتى لو لم أكن موجوداً فى الوزارة"

وفى وقت سابق كشف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن كل سفراء الدول الاجنبية وأعضاء الاتحاد الدولى لكرة اليد مبهورين بحفل قرعة مونديال اليد الذى نظمته مصر ، وقال فى مداخلة هاتفية لبرنامج صباحك بيضحك مع الاعلامى أحمد خيرى عبر إذاعة أون سبورت إف إم : "لمست انبهارا من الوفود وسفراء الدول الاجنبية لدرجة أن أعضاء الاتحاد الدولى لكرة اليد أثناء حضورهم البروفة النهائية لحفل القرعة أكدوا أنهم لمسوا تنظيما عالميا يحدث للمرة الاولى فى تاريخ اللعبة".

ويضيف وزير الشباب والرياضة : "حفل قرعة مونديال اليد يعد مرآة للحدث الذى سينظم على الأراضى المصرية فى يناير المقبل، والظروف حالت دون حضور عدد كبير بالقرعة، فهو حفل بسيط أظهر إمكانيات مصر للعالم، ولابد ألا ننسى الدور الذى قدمه الموسيقار عمر خيرت بمقطوعاته الموسيقية التى وصلت لكل الاطياف بمنتهى البساطة، فهو منتج مصرى خالص يصل للقلوب بحرفية شديدة".

وعن التعامل مع وباء كورونا قال أشرف صبحى:" نراقب الأوضاع وفى حالة زيادة أعداد الاصابات سوف نقلل الحضور الجماهيرى بالتنسيق مع اللجنة الطبية العليا سواء فى مصر أو خارجها، وفى حالة انخفاض الاعداد سنكون جاهزين لزيادة أعداد الجماهير ، وضعنا خطة تضمن ثلاثة احتمالات، الأول الحضور الجماهيرى بالكامل والثانى حضور نصف الجمهور والثالث حضور ثلت الجمهور بما يمثل تطبيق التباعد الاجتماعى".

وعن قدرة فراعنة اليد على التتويج بالمونديال العالمى قال وزير الشباب والرياضة :"هذا دور اتحاد اليد ، نحن وفرنا كل السبل للتتويج باللقب أولا بالتعاقد مع مدرب عالمى وثانياً بشحذ همم اللاعبين وتحفيزهم لتشريف مصر ويتبقى دور إتحاد اللعبة وتوفيق المولى وعز وجل".