مكاسب الأهلي من تسويق المهاجم النيجيري جونيور أجايي

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جدة - عمرو شويل رحب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بتسويق النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأحمر نهاية الموسم الكروي الجاري 2019-2020.

واشترط المدرب السويسري ضرورة التعاقد مع بديل أجنبي قوي في الميركاتو الصيفي المقبل، وأبلغ لجنة الكرة في الأهلي بترحيبه ببيع أجايي حال تلقي النادي عرضًا مناسبًا من أجل رحيله في نهاية الموسم، خاصة بعد تراجع مستوى اللاعب في الفترة الماضية.

وتلقى النيجيري جونيور أجاي العديد من الإغراءات الخليجية وكذلك عروضا من الدوري التركى إلا ان مسئولى الاهلى لم يحسموا رحيله حتى الان.

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وتأتى أهم مكاسب الأهلي من تسويق المهاجم النيجيري جونيو أجايي كالتالي..

التخلص من تراجع مستوى اللاعب مؤخراً حيث يمر بمراحل ارتفاع وانخفاض في المستوى، وعدم ثبات ولكن هناك قناعة كبيرة بإمكانيات أجاي الذي ويعد واحد من أهم وأفضل عناصر الفريق التي يعول الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر عليها الكثير.

الاستفادة ماديا من خلال تسويقيه حث يمكن للاحمر الاستفادة من سعر اللاعب الذى قدم مستويات رائعة مع الفريق الأحمر منذ انضمامه اليه موسم 2016 من الصفاقسي التونسي، لاسيما بعدما قام اللاعب بتمديد عقده مع الأهلي مؤخرا حيث يمكن بيعه فى الدوريات العربية او التركية بمبالبغ كبيرةً.

امكانية شراء البديل المناسب..حال رحيل أجاى فإن الأهلى سيبحث بكل تأكيد عن تعوض مناسب للاعب من خلال شراء مهاجم أجنبي على أعلى مستوي يعوض غياب أجاى ليكون من أفضل اللاعبين في صفوف الفريق.