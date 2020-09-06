مباريات الدوري المصري اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

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جدة - عمرو شويل يقام اليوم الأحد 4 مباريات مهمة ضمن منافسات الجولة الـ25 من عمر مسابقة الدوري المصري والتي على رأسها لقاء الزمالك وطلائع الجيش والذى يسعى فيه الفريق الأبيض لمواصلة الانتصارات من ناحية والثأر من هزيمة الدور الأول بنتيجة 3-2 من ناحية أخري. وجاءت مباريات الدوري المصري اليوم الإثنين كالتالى.. الزمالك × طلائع الجيش الساعة 8:30 المصري × إنبـي الساعة 6:00 Advertisements الجونة × بيراميدز الساعة 6:00 الإنتاج الحربي × طنطا الساعة 3:30 وتنقل قنوان "أون تايم سبورتس 1" وأون تايم سبورتس 2 مباريات الدوري المصري اليوم الإثنين . ويتربع عبد الله السعيد نجم الفريق الأول لكرة القدم بناى بيراميدز تربعه على القائمة برصيد 16 هدفا يليه محمد شريف لاعب إنبي برصيد 8 أهداف ويحل ثالثا فى القائمة سيف الدين الجزيرى لاعب المقاولون برصيد 8 أهداف. واصل الأهلى تصدره لجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 65 نقطة يليه الزمالك برصيد 48 نقطة ثم بيراميدز ثالثا برصيد 45 نقطة.

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