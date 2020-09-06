شكرا لقرائتكم أشرف صبحى:قرعة مونديال اليد أبهرت العالم.. ولجنة تذهب للجبلاية للتحقيق باختفاء الكئوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن كل سفراء الدول الاجنبية وأعضاء الاتحاد الدولى لكرة اليد مبهورين بحفل قرعة مونديال اليد الذى نظمته مصر ، وقال أشرف صبحى فى مداخلة هاتفية لبرنامج صباحك بيضحك مع الاعلامى أحمد خيرى عبر أذاعة أون سبورت إف إم : "لمست انبهار من الوفود وسفراء الدول الاجنبية لدرجة أن أعضاء الاتحاد الدولى لكرة اليد أثناء حضورهم البروفة النهائية لحفل القرعة أكدوا أنهم لمسوا تنظيم عالمى يحدث للمرة الاولى فى تاريخ اللعبة".

ويضيف وزير الشباب والرياضة :" حفل قرعة مونديال اليد يعد مرأة للحدث الذى سينظم على الاراضى المصرية فى يناير المقبل ولو كانت الظروف طبيعية بالتالى كان الحضور فى القرعة سيكون بشكل أكبر ، فهو حفل بسيط أظهر إمكانيات مصر للعالم ولابد الا ننسى الدور الذى قدمه الموسيقار عمر خيرت بمقطوعاته الموسيقية التى وصلت لكل الاطياف بمنتهى البساطة فهو منتج مصرى خالص يصل للقلوب بحرفية شديدة".

وعن التعامل مع وباء كورونا قال أشرف صبحى:" نراقب الاوضاع وفى حالة زيادة أعداد الاصابات سوف نقلل الحضور الجماهيرى بالتنسيق مع اللجنة الطبية العليا سواء فى مصر أو خارجها وفى حالة انخفاض الاعداد سنكون جاهزين لزيادة أعداد الجماهير ، وضعنا خطة تضمن ثلاثة احتمالات الأول الحضور الجماهيرى بالكامل والثانى حضور نصف الجمهور والثالث حضور ثلت الجمهور بما يمثل تطبيق التباعد الاجتماعى".

وعن قدرة فراعنة اليد على التتويج بالمونديال العالمى قال وزير الشباب والرياضة :"هذا دور اتحاد اليد ، نحن وفرنا كل السبل للتتويج باللقب أولا بالتعاقد مع مدرب عالمى وثانياً بشحذ همم اللاعبين وتحفيزهم لتشريف مصر ويتبقى دور إتحاد اللعبة وتوفيق المولى وعز وجل".

أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن هناك لجنة من الوزارة سوف تتوجه لإتحاد الكرة اليوم للتحقيق فى أزمة إختفاء الكئوس والدروع التى توج بها المنتخب الوطنى ، وقال أشرف صبحى فى مداخلة هاتفية لبرنامج صباحك بيضحك مع الاعلامى أحمد خيرى عبر أذاعة أون سبورت إف إم :" وزارة الشباب والرياضة شكلت لجنة موسعة تذهب اليوم لمقر إتحاد الكرة للتحقيق فى هذه الازمة وتعرف كل التفاصيل وحقيقة إختفاء هذه الكئوس وهل هى مرتبطة بحريق 2013 أم لا ". ويضيف وزير الشباب والرياضة :" اليوم سوف نعلن نتيجة عمل هذه اللجنة مباشرة لإنهاء هذه الازمة التى شغلت الشارع المصرى". وعن حقيقة تنظيم مصر لكأس العالم لكرة القدم قال أشرف صبحى :" مصر نظمت بطولتين لكرة القدم فى 4 شهور وننظم مونديال اليد فى يناير المقبل ونمتلك بنية تحتية هائلة ، لذا نستطيع تنظيم كأس العالم ولكننا نبحث مع كل إتحاد ونشوف أجندة أحداثه حتى نخطط لتنظيم كل حدث بعناية فائقة ودقة وندرس الاشتراطات ونقارنها بإمكانياتنا حتى نتخذ القرار المناسب". Advertisements وعن غياب ممثلى الزمالك عن قرعة مونديال اليد قال وزير الشباب والرياضة :"دعونا نتحدث فى الأمر بمنظور كامل ، فهناك لجنة منظمة وإتحاد دولى منوط بملف الدعوات والحضور وهذا دورهم وليس دورنا". وأعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم، بصورة رسمية، فتح تحقيق لمعرفة الكؤوس والدروع والميداليات الموجودة داخل الجبلاية منذ إنشائه ومصير الكؤوس القديمة التى اختفت، فى تأكيد لما نشره "الخليج 365" خلال الساعات الماضية حول اختفاء عدد من الكؤوس الخاصة بالاتحاد المصرى لكرة القدم التى توج بها المنتخب. وجاء بيان الاتحاد المصرى كالتالى: "فى إطار التطوير الذي يقوم به الاتحاد المصري لكرة القدم حاليا لمقره الرئيسي ومن بينه تحويل المدخل إلى متحف مصغر للكرة المصرية ، فوجئت إدارة الاتحاد بعدم وجود عدد من الكؤوس القديمة في مخازن الاتحاد التي كان من المفترض أن يتم الاستعانة بها في عملية التطوير. ويجرى حاليا تحقيق للتأكد من مصير هذه الكئوس القديمة وهل نجت من عملية حريق ونهب مقر الاتحاد في عام 2012 لدى الهجوم عليه من مجموعات الألتراس، أم راحت ضمن الخسائر التي نجمت عما تعرض إليه المبنى في هذه الواقعة".

شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و17 وزيرًا أعضاء اللجنة العليا لبطولة العالم لليد مصر 2021، مساء أمس السبت مراسم سحب قرعة النسخة 27 للبطولة، تحت سفح الأهرامات، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 13-31 يناير 2021 المقبل، بحضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وعدد من المحافظين والسفراء ممثلي الدول بجانب مسئولي الاتحاد الدولي والمصري والمنتخبات المشاركة، ومجموعة من لاعبي منتخب مصر الوطني لكرة اليد .

وتعد هذه أول نسخة تضم 32 فريقا بدلاً من 24 لأول مرة في التاريخ ، وتقام منافساتها على ٤ صالات الأولي الصالة الكبري باستاد القاهرة وتتسع لـ22 ألف متفرج وصالة العاصمة الإدارية الجديدة وتتسع مدرجاتها ل 5500 متفرج وبرج العرب بسعة ثلاثة ألاف متفرج وأخيرا الصالة الجديدة بضاحية ٦ أكتوبر التي تستوعب 4500 متفرج .

بدأت مراسم القرعة بحفل الموسيقار عمرو خيرت بمجموعة من السيمفونيات الموسيقية والأغاني التي طالما نالت إعجاب الحاضرين، تبعها مجموعة من الاستعراضات الفرعونية التي تعبر عن التاريخ المصري ، واعقبها مراسم قرعة بطولة العالم واختيار أحد الضيوف لسحب قرعة البطولة ، بينما يقدم الحفل الفنان خالد النبوى والإعلامية جاسمين طه و الإعلامية و الفنانة إنجى المقدم.