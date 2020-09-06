شكرا لقرائتكم كهربا: أنا في البيت واللى عنده حاجة قديمة يطلعها دلوقتى ما هي فرصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب النادى الأهلى، على الفيديو المسرب عن خناقته فى وقت سابق مع عدد من جماهير الزمالك، بعدما تم تسريب فيديو للاعب الأهلى خلال تواجده فى الساحل الشمالى خلال مشاجرة بسبب "شتيمة" بعض من جماهير الزمالك لكهربا.

ونشر صانع ألعاب القلعة الحمراء فيديو عبر حسابه على فيس بك لوالدته وعلق عليه: "انا فى البيت مع ست الحبايب مش عايزكم تقلقوا عليا"، مضيفا: "كل اللى عنده حاجه قديمة هيطلعها دلوقتى ما هى فرصة بقى ولكن لكل حدث حديث، بسم الله الرحمن الرحيم وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ صدق الله العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل".

فيما قالت والدة كهربا: "الناس بقت وحشة أوى وبتاكل فى بعض، الناس سابت السبحة والمصحف وماسكين التليفونات، وده إنذار من ربنا".

كهربا شارك مع الأهلى منذ تعاقده مع الفريق فى 10 مباريات جاءت كلها كبديل، إذ لم يسبق له المشاركة أساسيًا تحت قيادة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى لفريق الأهلي.

وجاءت الـ10 مباريات بواقع 6 مباريات فى الدورى المصري، و3 مباريات فى دورى أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى مباراة كأس السوبر التى شهدت أحداثا تسببت فى إيقافه.

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وخلال الـ10 مباريات، نجح كهربا فى تسجيل 3 أهداف وصناعة 3 آخرين، وجاءت جميع مساهماته الـ6 فى تسجيل الأهلى فى إطار مسابقة الدورى المصري، فيما لم ينجح فى التسجيل أو الصناعة خلال مباريات دورى أبطال أفريقيا أو السوبر المصري.

مساهمات كهربا فى تسجيل الأهداف جاءت بواقع هدفين وصناعة مثلهما فى شباك طنطا، بالإضافة إلى تسجيل هدف وصناعة آخر فى شباك المصرى البورسعيدي.

وغاب كهربا عن الأهلى فى لقاءات سموحة والزمالك فى الدور الأول والإنتاج الحربى وإنبى وأسوان والزمالك بالدور الثانى والجونة للإيقاف عشر مباريات بقرار من اتحاد الكرة على خلفية الأحداث التى شهدتها مباراة السوبر المحلى بين الأهلى والزمالك التى أقيمت بالإمارات وانتهت بتتويج الفارس الأبيض بطلا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى.

وينتظر كهربا الإيقاف فى مباراتى وادى دجلة وحرس الحدود وبعدها كان لاعب الأهلى سيكون جاهزاً للظهور مع فريقه بداية من مواجهة الإسماعيلى بالجولة السادسة والعشرين للمسابقة والتى لم يتحدد موعدها بعد قبل أزمته الأخيرة مع الشناوى.

وكان الزمالك قد حصل على حكم من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بتغريم محمود عبد المنعم كهربا 32 مليوناً و800 ألف جنيه لصالح قلعة ميت عقبة وهو الحكم الذى يراه الأهلى انتصاراً له وللاعب لأنه لم يتم توقيع أى غرامة على الأهلى أو نادى أفيس البرتغالى الذى تعاقد منه الأهلى مع اللاعب ولم يتم إيقاف كهربا كما أن اللاعب تم قبول طعنه على الغرامة .