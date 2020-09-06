موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش اليوم ..التشكيل المتوقع

يستضيف الزمالك نظيره طلائع الجيش على استاد القاهرة الدولى ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ويدخل الفارس الأبيض مباراة الليلة منتشياً بفوزه على بيراميدز بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة .

الزمالك يدخل اللقاء وفي رصيده 48 نقطة ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، قبل خصم النقاط الثلاث في نهاية الموسم، حسب قرار اتحاد الكرة المصري.أما الطلائع فيحتل المرتبة 12 برصيد 26 نقطة، إلا أنه يمتلك فرصة ذهبية للقفز في جدول الترتيب ثلاث مراكز على أقل تقدير، حسب نتيجة لقاءه ضد الأبيض.

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الزمالك يخوض اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما تفوق على بيراميدز في اللقاء الماضي بهدفين نظيفين، بعد أيام قليلة من الانتصار على إنبي.

أما طلائع الجيش فيخوض اللقاء بصورة مختلفة تمامًا عما كان قبل فترة التوقف الماضية بسبب جائحة فيروس كورونا، كونه لم يخسر أي لقاء منذ عودة النشاط.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من: محمد أبو جبل في حراسة المرمى، أحمد عيد ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة في خط الدفاع، طارق حامد وفرجاني ساسي وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وأشرف بن شرقي في خط الوسط، مصطفى محمد في خط الهجوم.