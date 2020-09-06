شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. منتخب مصر يهزم الكويت 8 /0 ويفوز على فلسطين بهدفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 6 سبتمبر 1961، حقق المنتخب المصرى فوزه الرابع على التوالى فى دورة الألعاب العربية الثالثة بالمغرب، بعد تغلبه الساحق على منتخب الكويت بثمانية أهداف دون رد، ليتساوى مع صاحب التنظيم "المغرب" فى عدد النقاط قبل مباراتهما الحاسمة على الميدالية الذهبية فى الجولة الختامية، سجل أهداف المنتخب المصرى شحتة "الإسماعيلى" "هاتريك"، وأضاف كل من محمد بدوى، رضا، طه إسماعيل، رفعت الفناجيلى، حسن الشاذلى لكل منهم هدف.

وفى مثل هذا اليوم 6 سبتمبر 1965، فاز منتخب مصر على فلسطين بهدفين مقابل هدف، فى الجولة الثالثة لدورة الألعاب العربية الرابعة والتى استضافتها القاهرة، سجل هدفى مصر بدوى عبدالفتاح وفؤاد مرسى، ليتصدر منتخب مصر المجموعة بالعلامة الكاملة.

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ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.

وأقيمت قرعة الدور الثانى لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، وأسفرت عن تواجد منتخب مصر فى المجموعة السادسة التى تضم كلا من الجابون وليبيا وأنجولا.