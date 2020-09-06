شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يؤكد إرسال "فيفا" خطاباً للجبلاية لإجراء الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة أبلغه أمس بوصول خطاب من الاتحاد الدولى الفيفا لإجراء انتخابات الجبلاية، وقال أشرف صبحى فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "عمرو الجناينى بلغنى إمبارح بوصول خطاب من الفيفا لاتحاد الكرة بشأن إجراء الانتخابات، ونتابع كل الترتيبات، وأبلغت اللجنة الخماسية بوضع خارطة الطريق لاتخاذ القرار النهائى والمناسب وفقاً لتعليمات الاتحاد الدولى".

وأضاف وزير الشباب والرياضة :،انتخابات الاتحادات والأندية كان من المفترض أن تكون مقامة حالياً فى حال إقامة الأولمبياد، كما كان مقرراً، ولكن بعد تأجيلها ستجرى انتخابات الاتحادات والأندية الرياضية بعد إقامة الأولمبياد فى 2021 ".

وعن الحضور الجماهيرى فى مباريات الأهلى والزمالك الأفريقية، قال أشرف صبحى، "القرار الذى سوف يتخذه الاتحاد الأفريقى واتحاد الكرة المصرى فى هذا الشأن سوف نلتزم بتنفيذه بالتنسيق مع الجهات الأمنية، هناك ثقة من الكاف فى الحكومة المصرية، ونحن مستعدون لكل السيناريوهات، وفى حال إقرار وجود حضور جماهيرى بنسب معينة ستكون هناك لجان تنظيمية لهذا الشأن بالتشاور مع الجهات الأمنية".

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وعن استاد القاهرة أكد وزير الشباب والرياضة أنه أصبح هيئة اقتصادية، وعلى درويش هو رئيس القطاع، ويملك اتخاذ إجراءاته الكاملة ولديه لائحة ورسوم ويتعامل مع كل الجهات من هذا المنطلق.

وعن قرعة مونديال اليد قال أشرف صبحى، "القرعة أبهرت العالم وأثبتت أن مصر تملك منشآت رائعة وكوادر فنية ومتطوعون على أعلى مستوى، وهناك تعاون حكومى كبير ومراقبة كبيرة من الاتحاد الدولى لليد، ووفرنا أحسن مدرب للمنتخب وأفضل أعداد للفريق بشكل يطمأن على مستقبل فراعنة اليد فى البطولة".

وتابع وزير الشباب والرياضة، "مندوبة من اللجنة الطبية بالاتحاد الدولى ومن الصحة العالمية حضرت قرعة مونديال اليد وتابعت كل الاجراءات ووضعت اشتراطات لتطبيقها مع انطلاق البطولة مثلما حدث فى القرعة ونعد بذلك".

وأضاف وزير الرياضة، "بحلم بتنظيم مصر لكأس العالم لكرة القدم طالما نملك كل الإمكانيات والعقول والملاعب والطرق والفنادق وجاءت لنا فرصة التدريب بتنظيم بطولتين لكرة القدم فى 4 شهور ثم مونديال اليد، ولكن ينبغى أن نضع خطة على المدى البعيد بالتنسيق مع اتحاد الكرة واللجنة الأوليمبية حتى نستطيع تنظيم هذا الحدث العالمى حتى لو لم أكن موجوداً فى الوزارة".