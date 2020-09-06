شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. محمد إبراهيم يقترب من دخول قائمة "العميل المزدوج" فى الايجيبشن ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش محمد إبراهيم صانع ألعاب مصر المقاصة، حالة من التوهج الكروى فى الفترة الأخيرة، خاصة بعد استئناف النشاط الرياضى عقب توقف كورونا، فى وجود إيهاب جلال على رأس الإدارة الفنية للفريق الفيومى، والذى نجح فى تصحيح مسار الفريق وبخاصة محمد إبراهيم الذى استعاد معه بريقه وبات على رادار القلعة الحمراء فى الميركاتو الصيفى المقبل، خاصة وأن الأهلى يحتاج إلى ضم لاعب بتلك المواصفات فى الفترة المقبلة.

محمد إبراهيم نجم الزمالك السابق، بات قريباً من دخول قائمة العملاء المزدوجين الذين ارتدوا قميص قميص قطبى الكرة المصرية، فى ظل تألقه الحالى، فمنذ عودة النشاط شارك محمد إبراهيم فى 7 مباريات استطاع أن يسجل 4 أهداف ويصنع هدفاً آخر، ويقدم أداء مميز وضعه على رأس المرشحين لارتداء القميص الأحمر.

صاحب الـ 28 عاماً يمتلك تاريخاً حافلاً مع القلعة البيضاء حيث شارك ابراهيم في 167 مباراة مع القلعة البيضاء، سجل محمد ابراهيم 20 هدفاً وصنع 33 آخرين، قبل أن يرحل عن القلعة البيضاء باحثاً عن المجد والفرصة الحقيقية للمشاركة في صفوف فريق مصر المقاصة.

صانع ألعاب الزمالك السابق ربطته علاقة وثيقة بالنادي الأبيض قبل إحالة أوراقه إلة الدكة البيضاء عقب عودته من الاصابة القوية التي كان قد تعرض لها في مباراة الزمالك وصن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2016 والذي انتهى بتتويج بطل جنوب أفريقيا في البطولة، إلا أن محمد ابراهيم خلع قلوب الجماهير البيضاء بعد اصابته في الكاحل حيث صنفت إصابته كواحدة من أخطر اصابات الملاعب.

ولم يحصل محمد إبراهيم على الفرصة الكافية عقب عودته من الإصابة لاستعادة مستواه، لذلك فضل الرحيل إلى المقاصة للمشاركة وهو ما حدث بالفعل ليصبح اللاعب مرشحاً للإنضمام إلى الأهلى.













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