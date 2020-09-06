شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العجوز يتحدث عن أهمية استعادة هيبة الإسماعيلي ويوجه رسالة للجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أحمد العجوز، المدرب العام للإسماعيلى القائم بأعمال مدير الكرة، ومحمد حمص مدرب الفريق، على عقد اجتماع مع اللاعبين على هامش المران، حيث يستعد الدراويش لمواجهة نادى مصر مساء الاثنين باستاد الإسماعيلية فى الجولة الـــ25 لمسابقة الدورى المحلى، وانتظم لاعبو الفريق فى معسكر مغلق مع ضم كافة لاعبى الفريق للمعسكر من أجل الحفاظ على تركيزهم و ابعادهم عن أى تشتيت قبل تلك المرحلة الصعبة.

كيف يرى موقف الاسماعيلى فى الوقت الحالى؟ وهل تردد فى قبول المهمة ؟ ورسالته الجماهير؟.. أحمد العجوز المدرب العام الجديد والقائم بأعمال مدير الكرة كشف للموقع الرسمى للدراويش رؤيته للمرحلة المقبلة، وجاءت اجابته كالتالى ..

-سعيد للغاية بالعودة لقيادة فريقى المفضل، الإسماعيلى هو بيتى، لم أتردد لحظة فى قبول المهمة، كيف أرفض حاجة فريقى إلى جهودى والذى يعد السبب الرئيسى فى صنع اسمى.

-الفريق يمر بظروف عصيبة تتمثل فى تراجع النتائج على الصعيد بسبب فقدان الثقة، هدفنا هو تصويب المسار وتصحيحه فى اسرع وقت.

– أعمل حاليا على الجانب النفسى للاعبين من أجل إعادة الروح لديهم، الفريق بكل أمانة يضم لاعبين جيدين لكنهم فى حاجة لاستعادة ثقتهم وهو سوف يساهم فى ظهورهم بشكل مميز مع الفريق.

-علينا أن نوصل لهؤلاء اللاعبين حجم وقيمة النادى الذى يدافعون عن قميصه وحجم الجماهيرية التى يضمها سواء فى مصر أو الوطن العربى.. هذا فى رأيى موضوع مهم للغاية.

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– بالتأكيد الوقت ضيق بين المباريات، لكنه لا يوجد أى وقت للأعذار أو الحجج، علينا أن نستفيق سريعا من أجل تحسين النتائج تدريجيا بداية من لقاء نادى مصر والذى يعد فريق لا يستهان به على الإطلاق.

– تحدثت مع اللاعبين على أهمية عودة هيبة الفريق والتى تتشكل من خلال الروح القتالية فى الملعب، لذلك أى لاعب سيثبت تخاذله سيكون مستبعد بشكل نهائى عن الفريق.

-أسلوب اللعب يعتمد على جودة اللاعبين وليس على الجهاز الفنى، استراتيجيتنا ستكون هجومية باستمرار وعلينا تسجيل أكبر عدد من الأهداف.

– لن أبدأ من الصفر، الكل يكمل ما قدمه السابقون، ورائنا إدارة وجمهور كبير، والأهم من ذلك هو أن نقاتل لتحقيق أهدافنا المرغوبة.

– من الطبيعى أن ينافس الإسماعيلى على أى بطولة يشارك فيها، البطولة العربية هدفنا بدون شك سنسعى للتتويج بها، لكنى لا أشغل بالى بها فى الوقت الراهن تركيزنا ينصب حاليا على مسابقة الدورى.

– أود من الجمهور مساندتنا وأن يكون دائما فى ظهرنا ويساعد اللاعبين من أجل تحقيق أهدافنا.