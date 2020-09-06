شكرا لقرائتكم خبر عن 3 عوامل ترجح كفة الزمالك أمام طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقي الزمالك مع طلائع الجيش فى الثامنة والنصف من مساء الأحد، باستاد القاهرة الدولى، فى إطار الجولة الـ25 من منافسات بطولة الدورى الممتاز، والتى يدخلها الزمالك منتعشًا بانتصاراته الأخيرة والتي كان آخرها الفوز على بيراميدز في الجولة الماضية بثنائية نظيفة.

ويدخل الزمالك مباراة طلائع الجيش اليوم الأحد متسلحا بثلاثة عوامل رئيسية لتحقيق الانتصار ومواصلة الصحوة تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

ويحتل الزمالك، المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز هذا الموسم بعد فوزه على بيراميدز، حيث حصد 48 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة حقق خلالها الفوز فى 14 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مباريات، فيما سجل 32 هدفًا واستقبلت شباكه 15 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجارى، طبقًا لقواعد المسابقة فيما احتل بيراميدز المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 45 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة حقق الفوز فى 13 ماراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 5 مباريات، فيما سجل 40 هدفًا واستقبلت شباكه 25 هدفًا.