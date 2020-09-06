شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشكل لجنة للتحقيق فى اختفاء كؤوس الفراعنة بالجبلاية والنتيجة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن هناك لجنة من الوزارة سوف تتوجه لاتحاد الكرة اليوم للتحقيق فى أزمة اختفاء الكؤوس والدروع التى توج بها المنتخب الوطنى، وقال فى مداخلة هاتفية لبرنامج صباحك بيضحك مع الاعلامى أحمد خيرى عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" وزارة الشباب والرياضة شكلت لجنة موسعة تذهب اليوم لمقر اتحاد الكرة للتحقيق فى هذه الأزمة وتعرف كل التفاصيل وحقيقة اختفاء هذه الكؤوس وهل هى مرتبطة بحريق 2013 أم لا".

ويضيف وزير الشباب والرياضة :" اليوم سوف نعلن نتيجة عمل هذه اللجنة مباشرة لإنهاء هذه الأزمة التى شغلت الشارع المصرى".

وعن حقيقة تنظيم مصر لكأس العالم لكرة القدم قال أشرف صبحى :" مصر نظمت بطولتين لكرة القدم فى 4 شهور وننظم مونديال اليد فى يناير المقبل ونمتلك بنية تحتية هائلة ، لذا نستطيع تنظيم كأس العالم، ولكننا نبحث مع كل اتحاد ونرى أجندة أحداثه حتى نخطط لتنظيم كل حدث بعناية فائقة ودقة، وندرس الاشتراطات ونقارنها بإمكانياتنا حتى نتخذ القرار المناسب".

وعن غياب ممثلى الزمالك عن قرعة مونديال اليد قال وزير الشباب والرياضة :"دعونا نتحدث فى الأمر بمنظور كامل، فهناك لجنة منظمة واتحاد دولى منوط بملف الدعوات والحضور وهذا دورهم وليس دورنا".

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وأعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم، بصورة رسمية، فتح تحقيق لمعرفة الكؤوس والدروع والميداليات الموجودة داخل الجبلاية منذ إنشائه ومصير الكؤوس القديمة التى اختفت، فى تأكيد لما نشره ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية حول اختفاء عدد من الكؤوس الخاصة بالاتحاد المصرى لكرة القدم التى توج بها المنتخب.

وجاء بيان الاتحاد المصرى كالتالى: "فى إطار التطوير الذي يقوم به الاتحاد المصري لكرة القدم حاليا لمقره الرئيسي ومن بينه تحويل المدخل إلى متحف مصغر للكرة المصرية ، فوجئت إدارة الاتحاد بعدم وجود عدد من الكؤوس القديمة في مخازن الاتحاد التي كان من المفترض أن يتم الاستعانة بها في عملية التطوير.

ويجرى حاليا تحقيق للتأكد من مصير هذه الكؤوس القديمة وهل نجت من عملية حريق ونهب مقر الاتحاد في عام 2012 لدى الهجوم عليه من مجموعات الألتراس، أم راحت ضمن الخسائر التي نجمت عما تعرض إليه المبنى في هذه الواقعة".