شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى: قرعة مونديال اليد أبهرت العالم.. و3 احتمالات لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن كل سفراء الدول الاجنبية وأعضاء الاتحاد الدولى لكرة اليد مبهورين بحفل قرعة مونديال اليد الذى نظمته مصر ، وقال فى مداخلة هاتفية لبرنامج صباحك بيضحك مع الاعلامى أحمد خيرى عبر إذاعة أون سبورت إف إم : "لمست انبهارا من الوفود وسفراء الدول الاجنبية لدرجة أن أعضاء الاتحاد الدولى لكرة اليد أثناء حضورهم البروفة النهائية لحفل القرعة أكدوا أنهم لمسوا تنظيما عالميا يحدث للمرة الاولى فى تاريخ اللعبة".

ويضيف وزير الشباب والرياضة : "حفل قرعة مونديال اليد يعد مرآة للحدث الذى سينظم على الأراضى المصرية فى يناير المقبل، والظروف حالت دون حضور عدد كبير بالقرعة، فهو حفل بسيط أظهر إمكانيات مصر للعالم، ولابد ألا ننسى الدور الذى قدمه الموسيقار عمر خيرت بمقطوعاته الموسيقية التى وصلت لكل الاطياف بمنتهى البساطة، فهو منتج مصرى خالص يصل للقلوب بحرفية شديدة".

وعن التعامل مع وباء كورونا قال أشرف صبحى:" نراقب الأوضاع وفى حالة زيادة أعداد الاصابات سوف نقلل الحضور الجماهيرى بالتنسيق مع اللجنة الطبية العليا سواء فى مصر أو خارجها، وفى حالة انخفاض الاعداد سنكون جاهزين لزيادة أعداد الجماهير ، وضعنا خطة تضمن ثلاثة احتمالات، الأول الحضور الجماهيرى بالكامل والثانى حضور نصف الجمهور والثالث حضور ثلت الجمهور بما يمثل تطبيق التباعد الاجتماعى".

Advertisements

وعن قدرة فراعنة اليد على التتويج بالمونديال العالمى قال وزير الشباب والرياضة :"هذا دور اتحاد اليد ، نحن وفرنا كل السبل للتتويج باللقب أولا بالتعاقد مع مدرب عالمى وثانياً بشحذ همم اللاعبين وتحفيزهم لتشريف مصر ويتبقى دور إتحاد اللعبة وتوفيق المولى وعز وجل".

شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و17 وزيرًا أعضاء اللجنة العليا لبطولة العالم لليد مصر 2021، مساء أمس السبت مراسم سحب قرعة النسخة 27 للبطولة، تحت سفح الأهرامات، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 13-31 يناير 2021 المقبل، بحضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وعدد من المحافظين والسفراء ممثلي الدول بجانب مسئولي الاتحاد الدولي والمصري والمنتخبات المشاركة، ومجموعة من لاعبي منتخب مصر الوطني لكرة اليد .

وتعد هذه أول نسخة تضم 32 فريقا بدلاً من 24 لأول مرة في التاريخ ، وتقام منافساتها على ٤ صالات الأولي الصالة الكبري باستاد القاهرة وتتسع لـ22 ألف متفرج وصالة العاصمة الإدارية الجديدة وتتسع مدرجاتها ل 5500 متفرج وبرج العرب بسعة ثلاثة ألاف متفرج وأخيرا الصالة الجديدة بضاحية ٦ أكتوبر التي تستوعب 4500 متفرج .

بدأت مراسم القرعة بحفل الموسيقار عمرو خيرت بمجموعة من السيمفونيات الموسيقية والأغاني التي طالما نالت إعجاب الحاضرين، تبعها مجموعة من الاستعراضات الفرعونية التي تعبر عن التاريخ المصري ، واعقبها مراسم قرعة بطولة العالم واختيار أحد الضيوف لسحب قرعة البطولة ، بينما يقدم الحفل الفنان خالد النبوى والإعلامية جاسمين طه و الإعلامية و الفنانة إنجى المقدم.