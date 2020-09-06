وزير الرياضة: لجنة ستتواجد في اتحاد الكرة للتحقيق في "اختفاء الكؤوس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن هناك لجنة موسعة تم تشكيلها، وستتواجد في مقر اتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة من أجل التحقيق في ملابسات اختفاء الكؤوس والميداليات.

كان اتحاد الكرة أعلن أنه يجري تحقيقا للتأكد من مصير هذه الكؤوس بعد اكتشاف اختفاء عدد منها.

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وقال صبحي في تصريحات لبرنامج "مع شوبير" عبر إذاعة "أون سبورت": "تم تشكيل لجنة موسعة فنياً ورقابياً وقانونياً لمعرفة كل التفاصيل والملابسات والتحقيق في الأمر، وسيتم الوصول لنتائج اليوم وفي أسرع وقت سيكون هناك تقرير بنتائج التحقيقات".

واختتم: "نريد الحصول على إجابات وحسم الموقف بشكل نهائي ومعرفة ماذا حدث وهل ما فُقد كان وقت الحريق تم استرجاعه أم لا ومراجعة كل المحاضر الرسمية".

كان الإعلامي أحمد شوبير قد فجر القضية عندما أعلن عبر برنامجه على قناة أون تايم سبورت اختفاء كأس الأمم الأفريقية والتي احتفظت به مصر بعد الفوز باللقب لثلاث نسخ متتالية.