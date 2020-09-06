وزير الرياضة يوضح موقف الجماهير من مونديال اليد ودوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، موقف الحضور الجماهيري بشأن مباريات كأس العالم لكرة اليد "مصر 2021" ومباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وشهد مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و17 وزيراً أعضاء اللجنة العليا، مراسم سحب قرعة النسخة 27 لمونديال اليد والتي تستضيفها مصر في الفترة من 13-31 يناير 2021.

وقال وزير الرياضة في تصريحات لبرنامج "مع شوبير" عبر راديو "أون سبورت" "حضور الجماهير لمونديال اليد سيتم التحدث عنه في الوقت المناسب وفقاً للحالة الصحية عند انطلاق البطولة، لدينا مزيد من الوقت لدراسة كل الأمور".

وتابع "كان هناك مندوباً من منظمة الصحة، وعقدنا مؤتمراً صحفياً قبل مراسم القرعة بوجود عدد من ممثلي اللجان الطبية وتم الوقوف على كل الاشتراطات والجميع شاهد الاجراءات الاحترازية في مراسم القرعة".

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وشدد "الحديث مازال مبكراً بشأن الحضور الجماهيري، هناك نظام اليكتروني سوف يتحكم في الأمر، ووفقاً للحالة الصحية سوف نحدد اذا كان الحضور سيكون بشكل كامل أو جزئي، لكن سنستعد لكل الاحتمالات".

وفيما يخص مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا حال اقيمت بالنظام الحالي "ما سيتفق عليه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مع الاتحاد المصري سنحترمه بالتأكيد وسنتواصل مع الآمن للحصول على الموافقات اللازمة".

وصرح "نحن نحترم جميع الاتحادات وقواعدها وليس لدينا أي مشاكل، ومصر جاهزة لأي سيناريو".

ومن المقرر أن يستضيف الزمالك نظيره الرجاء المغربي يوم 2 أكتوبر بملعب الجيش ببرج العرب في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بينما يستضيف الأهلي بملعب استاد "الأهلي WE استاد السلام" الوداد يوم 3 أكتوبر.

واختتم "مصر تمتلك كل مقومات تنظيم الفاعليات العالمية، في الفترة الأخيرة أثبتنا هذا من خلال بطولات عديدة قمنا بتنظيمها، يجب أن نخطط للمستقبل من أجل أن نكون جاهزين سواء لتنظيم كأس العالم لكرة القدم أو الأولمبياد، قد لا نكون في مناصبنا لكن يجب أن نخطط للمستقبل".