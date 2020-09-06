بالمواعيد والقنوات.. الزمالك ضمن 4 مباريات بالدوري.. ودوري أمم أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
يشهد اليوم الأحد، استكمال مباريات الجولة الـ24 لمسابقة الدوري الممتاز الموسم الحالي، حيث تقام اليوم 4 مباريات أبرزها الزمالك وطلائع الجيش في الختام.
ونرصد لزوار الخليج 365 الكرام، بالمواعيد والقنوات الناقلة، أبرز مباريات اليوم في الدوري الممتاز، ومواجهات دوري أمم أوروبا.
الدوري المصري
الإنتاج الحربي وطنطا الساعة 3.30 عبر أون تايم سبورتس 1.
المصري وإنبي الساعة 6.00 عبر أون تايم سبورتس 2.
الجونة وبيراميدز الساعة 6.00 تايم سبورتس.
الزمالك وطلائع الجيش الساعة 8.30 عبر أون تايم سبورتس 1.
دوري أمم أوروبا
سويسرا وألمانيا الساعة 8.45 عبر بي إن سبورتس اتش دي 3.
إسبانيا وأوكرانيا الساعة 8.45 عبر بي إن سبورتس اتش دي 1.
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