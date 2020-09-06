absher.sa طريقة تجديد جواز السفر السعودي من خلال بوابة أبشر وشروط تجديده 1442

تقدم بوابة أبشر الإلكترونية عدد متنوع وضخم من الخدمات الإلكترونية وطرق مختلفة لتوصيل الدعم المادي من أجل مساندة المواطنين المستفيدين المتواجدين في المملكة العربية السعودية، حيث من أبرز الخدمات التي تقدمها البوابة هو القدرة على تجديد جواز السفر من خلالها، ومن الجدير بالذكر أن البوابة قد أعلنت مسبقاً عن أهم وأبرز الشروط التي يجب توافرها من أجل القيام بذلك مع طريقة وكيفية القيام بتجديد جواز السفر السعودي.

أهم الشروط لتجديد جواز السفر السعودي عبر بوابة أبشر 1442

أوضحت بوابة أبشر وأعلنت عن الشروط التي يجب توافرها عند المواطنين الراغبين في تجديد جواز السفر السعودي الخاص بهم، حيث يجب تواجد جواز السفر المراد تجديده مع وجوب سداد رسوم التجديد وهي 300 ريال لصلاحية 5 سنوات أو 600 ريال سعودي لصلاحية تدوم حتى 10 سنوات، وتقوم بسداد المخالفات المرورية في حال تواجدها والتوافد في البلاد خلال التجديد وتسليم الجواز المنتهي عند استلام جواز السفر الجديد.

خطوات تجديد جواز السفر السعودي من خلال

بوابة أبشر الإلكترونية 1442

يمكن الآن لكافة المواطنين المستفيدين من بوابة أبشر الإلكترونية تجديد جواز السفر السعودي الخاص بهم من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبوابة، وتقوم بتسجيل الدخول عليه وتدخل على الجوازات ثم تجديد جواز السفر السعودي، وتكتب اسم صاحب جواز السفر وتراجع كافة البيانات الموجودة وتحدد مدة الصلاحية المراد لها ثم تدفع الرسوم المادية للجواز وتوافق على الشروط والأحكام ثم تطبع البيانات لتسليمها عند استلام الجواز الجديد.

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رابط تجديد جواز السفر السعودي

-لتجديد الجواز السفر السعودي "اضغط هنا"

-رابط تسجيل دخول منصة أبشر لتجديد جواز السفر السعودي للدخول "اضغط هنا"

-خطوات تجديد جواز السفر السعودي للمعرفة "اضغط هنا"