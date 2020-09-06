رياضة | 11 فريقًا هزموا الزمالك (رايح – جاي) في الدوري.. هل ينضم إليهم طلائع الجيش؟

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر 11 فريقًا هزموا الزمالك (رايح – جاي) في الدوري.. هل ينضم إليهم طلائع الجيش؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق الزمالك مواجهة صعبة ضد فريق طلائع الجيش مساء اليوم السبت الموافق 6 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2019 / 2020.

يدخل الزمالك مباراة اليوم وفي جعبته 48 نقطة ويحتل "وصافة" الدوري خلف النادي الأهلي "المتصدر" بـ65 نقطة، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الثاني عشر في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة.

ويتطلع الفريق العسكري لتكرار فوزه على الزمالك هذا الموسم بعدما تغلب عليه بنتيجة 3 / 2 في لقاء الدور الأول بين الفريقين لمحاولة تحسين مركزه في جدول ترتيب البطولة، وحتي ينضم لقائمة الأندية التي هزمت الفريق الأبيض (رايح - جاي) في بطولة الدوري عبر التاريخ.

واستطاع 11 فريقًا الفوز على الزمالك (رايح - جاي) في بطولة الدوري الممتاز عبر تاريخه (الإسماعيلي – الأهلي – حرس الحدود – المقاصة – الطيران – الترسانة – غزل المحلة – اسمنت السويس – المصري - بتروجيت – المقاصة)، وحدث ذلك (25) مرة، خلال 18 موسم بالبطولة المحلية.

ويعد الإسماعيلي أول فريق يفوز على الزمالك في مباراتي الذهاب والإياب بالدوري موسم 1948 / 1949 حيث تغلب عليه 2/0، 2/1 على الترتيب، كما أنه أكثر الأندية تحقيقا لذلك الإنجاز بـ8 مرات.

ويعتبر موسم 2007 / 2008 أكثر المواسم التي شهدت هزيمة الزمالك (رايح – جاي) بالدوري، وتكرر ذلك أمام 3 أندية: الأهلي 1/0، 2/0، الإسماعيلي 1/0، 1/0، بتروجيت 1/0، 3/1، بينما خسر أمام فريقين ذهابًا وإيابًا في 5 مواسم بالبطولة (1974/1975، 2004/2005، 2008/2009، 2016/2017، 2017 / 2018).

وتضم قائمة الأندية التي قهرت الزمالك (رايح - جاي) في بطولة الدوري الممتاز كل من:

- الإسماعيلي (8 مرات): 1948/1949، 1956/1957، 1962/1963، 2007/2008، 2008 / 2009، 2013/2014، 2015/2016، 2017/2018.

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- الأهلي (6 مرات): 1950/1951، 1961/1962، 1998/1999، 2004/2005، 2007/2008، 2016/2017.

- حرس الحدود (مرتين): 2008 / 2009، 2009 / 2010.

- مصر المقاصة (مرتين): 2016 / 2017، 2017 / 2018.

- الأولمبي (مرة): 1965/1966

- الطيران (مرة): 1974 / 1975

- الترسانة (مرة): 1974/1975

- غزل المحلة (مرة): 1975/1976

- أسمنت السويس (مرة): 2004 / 2005

- المصري (مرة): 2005 / 2006

- بتروجيت (مرة): 2007 / 2008