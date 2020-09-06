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رياضة | برشلونة يقترب من حسم الصفقة الذهبية

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كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر يقترب من حسم الصفقة الذهبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات فريق برشلونة على بعد خطوات قليلة من حسم صفقة نجم نادي الإنجليزي جورجينيو فينالدوم، وذلك بعد توصية من المدير الفني الجديد رونالد كومان.

ووفقاً لما ورد بصحيفة "AD" الهولندية، فإن برشلونة يقترب كثيرا من ضم فينالدوم، الذي لعب تحت قيادة كومان في المنتخب الهولندي".

وأكدت الصحيفة على تبقي 10 شهور فقط في عقد اللاعب مع نادي ليفربول، وتتوصل إدارة الفريق الكاتالوني لإتفاق مع بطل للحصول على خدماته مقابل 20 مليون يورو.

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واشعلت الصحيفة مفاجأة كبيرة بإعلانها أن "فينالدوم" قد يخضع للكشف الطبي في كامب نو يوم الثلاثاء المقبل، مع اقتراب موعد المباراة الأولى لبرشلونة في ، يوم 27 سبتمبر الجاري.

وساهم فينالدوم في تتويج ليفربول بلقب في العام 2019، والدوري الإنجليزي في موسم 2019/2020.

وخاض الدولي الهولندي 47 مباراة مع الفريق الإنجليزي في جميع المسابقات خلال الموسم المنصرم، سجل خلالها ستة أهداف.

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