شكرا لقرائتكم الأهلى يغلق ملف أحمد فتحى ويتمسك برحيله.. اعرف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أغلق مسئولو النادي الأهلي ملف الإبقاء على أحمد فتحي نجم دفاع الفريق من خلال تجديد عقده الذي ينتهي مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري والرضوخ لمسألة رحيل وتوقيع الجوكر لبيراميدز لمدة 3 مواسم بداية من الموسم المقبل، وأكد مصدر مطلع داخل إدارة النادي الأهلي أنه على الرغم من وجود رغبة متبادلة من الأهلي وأحمد فتحي حول الرغبة في استمرار اللاعب مع الفريق الأحمر وتراجعه عن الانتقال لبيراميدز، إلا أن هناك عددا من الأمور تحول دون ذلك وهو الأمر الذي دفع لإدارة الحمراء لغلق الملف.

وعرض الأهلي علي أحمد فتحي الحصول علي 11 مليون جنيه سنويا فيما طلب اللاعب الحصول علي 16 مليون في الموسم الواحد بجانب اصرار الأهلي على تجديد فتحي لمدة موسمين بينما يصر اللاعب علي التوقيع لمدة 3 مواسم كما حدث في بيراميدز.

واشترط فتحي الحصول علي نفس الامتيازات التي سيحصل عليها في بيراميدز للبقاء في الأهلي وهي رفع عقده السنوي من 11 الى 16 مليون وزيادة مدة التعاقد موسم اضافي مما يعني ان الخلاف بين الأهلي وفتحي تصل قيمته لـ26 مليون جنيه وهو المبلغ الذي ترفض ادارة الأهلي تحمله، في الوقت الذي رفض أحمد فتحي التنازل عن أي فلوس للبقاء في الأهلي مؤكداً أن رغبته في الاستمرار مرهونة بحصوله على نفس الرقم الذي سيحصل عليه في بيراميدز.