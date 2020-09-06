شكرا لقرائتكم جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك والطلائع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك والطلائع

يدخل الزمالك مباراة طلائع الجيش اليوم الأحد متسلحا بثلاثة عوامل رئيسية لتحقيق الانتصار ومواصلة الصحوة تحت قياكة الفرنسي باتريس كارتيرون.

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك والطلائع Advertisements

ويلتقي الزمالك مع طلائع الجيش فى الثامنة والنصف من مساء الأحد، باستاد القاهرة الدولى، فى إطار الجولة الـ25 من منافسات بطولة الدورى الممتاز، والتى يدخلها الزمالك منتعشًا بانتصاراته الأخيرة والتي كان آخرها الفوز على بيراميدز في الجولة الماضية بثنائية نظيفة.

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك والطلائع

ويحتل الزمالك، المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز هذا الموسم بعد فوزه على بيراميدز، حيث حصد 48 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة حقق خلالها الفوز فى 14 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مباريات، فيما سجل 32 هدفًا واستقبلت شباكه 15 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجارى، طبقًا لقواعد المسابقة فيما احتل بيراميدز المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 45 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة حقق الفوز فى 13 ماراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 5 مباريات، فيما سجل 40 هدفًا واستقبلت شباكه 25 هدفًا.