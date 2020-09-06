بعد واقعة فيديو الملهي الليلي.. محمود كهربا يوجه رسالة لجماهير الأهلي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يزعم أنه لمحمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي، أثناء خروجه من داخل ملهى ليلي، وتعرضه للإعتداء من قبل بعض الجماهير.

رد محمود عبد المنعم كهربا نجم النادى الأهلى على الأنباء التى ترددت حول دخوله فى مشادة خلال الساعات الأخيرة لذلك حرص اللاعب على توضيح الأمر.

Advertisements

وقام كهربا بنشر فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مع والدته والتي يؤكد اللاعب انه يجلس معها.

وكتب كهربا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:” انا فى البيت مع ست الحبايب مش عايزكم تقلقو عليا كل اللى عنده حاجه قديمه هيطلعها دلوقتى ما هى فرصه بقى ولكن لكل حدث حديث، “بسم الله الرحمن الرحيم وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ صدق الله العظيم ”

حسبنا الله ونعم الوكيل.

ويذكر أن محمود عبد المنعم كهربا كان تعرض لغرامة مالية قدرها مليون جنيه من النادى الأهلى بعد دخوله فى مشادة مع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق.