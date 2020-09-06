شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. فلافيو يهدى الأهلى دورى أبطال 2008 على حساب القطن الكاميرونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الأنجولى امادو فلافيو مهاجم الأهلى الأسبق في إهداء فريقه بطولة دورى أبطال أفريقيا عام 2008 عندما أحرز الهدف الثانى لفريقه أمام القطن الكاميرونى في اللقاء الذى أقيم بإستاد القاهرة وانتهى لصالح المارد الأحمر بهدفين نظيفين . Advertisements تقدم وائل جمعة بالهدف الأول بعرضية من الناحية اليسرى قابلها برأسه قوية داخل مرمى الفريق الكاميرونى ، وفى الشوط الثانى استطاع فلافيو تحويل كرة زميله جليبرتو برأسه في الزاوية العكسية لحارس القطن معلنا عن الهدف الثانى لفريقه .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قصة هدف.. فلافيو يهدى الأهلى دورى أبطال 2008 على حساب القطن الكاميرونى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.