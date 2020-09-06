شكرا لقرائتكم المصرى البورسعيدى يستدرج إنبى للهروب من شبح الهبوط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف المصرى البورسعيدى نظيره انبى في تمام السادسة مساء اليوم الاحد على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق البورسعيدى بعد الخسارة من المقاولون العرب بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الفريق البترولى مع الجونة سلبياً في نفس الجولة.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 5 وتعادل في 6 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً ومازال لديه ثلاثة مباريات مؤجلة مع الاسماعيلى والاتحاد السكندرى وحرس الحدود بينما يحتل إنبى المركز السابع برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 7 وتعادل في 10 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 21 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً.

ويسعى على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدى لتحقيق فوزه الأول مع الفريق لتدشين خطة الهروب من منطقة الخطر بعد لعب المؤجلات وإستعادة العناصر المصابة فيما طالب حلمى طولان المدير الفني لإنبى لاعبيه بإستعادة قطار الانتصارات لمواصلة الزحف نحو المربع الذهبى للمسابقة.

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ويبدو التشكيل المتوقع للمصرى أمام انبى مكون من :"أحمد مسعود -عمر كمال عبد الواحد – أحمد شوشة – إسلام أبو سليمة – حجاج عويس -فريد شوقي – إيزي إيميكا -حسن علي – مفتاح طقطق – محمد جابر - أوستين أموتو".

ويبدو التشكيل المتوقع لأنبى أمام المصرى مكون من :"محمود جاد -أحمد عبدالعزيز – إبراهيم يحيى – هشام عادل – كريم فؤاد -حيميد ماو – عبد الرحمن عامر – عبد الرزاق فيستون – محمود غالي -محمد شريف – أحمد علي".