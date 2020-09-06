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جدة - عمرو شويل يستقبل نادى الزمالك اليوم الأحد، فريق طلائع الجيش، في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش والقنوات الناقلة





يلتقى الزمالك في الثامنة والنصف مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولى، في المباراة المذاعة على قناة أون تايم سبورت 1 "on time sport1".

الزمالك ضد طلائع الجيش



يحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز هذا الموسم بعد فوزه على بيراميدز، حيث حصد 48 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة حقق خلالها الفوز فى 14 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مباريات، فيما سجل 32 هدفًا واستقبلت شباكه 15 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجارى، طبقًا لقواعد المسابقة.

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الزمالك وطلائع الجيش





يدخل طلائع الجيش اللقاء في المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 26 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 5 مواجهات وتعادل فى 11 مباراة وهُزم فى 8 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 23 هدفًا واستقبلت شباكه 29 هدفًا.

موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش والقنوات الناقلة



حدد الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، الثنائى ياسين مرعى وحسام عبد المجيد، مدافعا الفريق الصاعدين، ليكونا بدائل للثنائى محمود علاء ومحمد عبد الغنى مدافعى الفريق الأساسيين.

ويأتى تحديد الثنائى الصاعد كبدائل فى ظل غياب محمود الونش مدافع الزمالك بعدما لحقت به إصابة عبارة عن كدمة فى الركبة، وفقًا للفحوصات المبدئية وينتظر جهاز الزمالك نتائج الأشعة التى خضع لها لتحديد مدة غيابه النهائية حيث سيغيب بشكل مبدئى لمدة تزيد عن 10 أيام، وذلك عقب تعرضه للإصابة فى مباراة الأبيض وبيراميدز.

موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش والقنوات الناقلة





واستقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك علي استبعاد محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق، كما يدرس استبعاد كل من فرجاني ساسي ومحمود علاء واشرف بن شرقي لإراحتهم، استعدادا لمباراة الرجاء المغربي المقرر لها 25 سبتمبر المقبل في دوري أبطال أفريقيا.